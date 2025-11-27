قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

المحكمة العليا بشنغهاي تبحث تعزيز التعاون القضائي مع مجلس الدولة

الوفد الصيني في ضيافة مدلس الدولة
الوفد الصيني في ضيافة مدلس الدولة


استقبل اليوم  الخميس المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة كبير قضاة لين شياو نييه نائب رئيس المحكمة العليا بشنغهاي والوفد القضائي رفيع المستوى المرافق له خلال الزيارة الرسمية لجمهورية مصر العربية في إطار التعاون بين الجانبين، بحضور المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري، و المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، ولفيف من قضاة وقاضيات إدارة التعاون الدولي لمجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

وتأتي الزيارة التاريخية هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري ولمنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية للمحكمة العليا بشنغهاي، والتي تمثل علامة مضيئة في مسار العلاقات المصرية الصينية التي تقرب منذ سبعين عامًا وما يشهده التعاون الثنائي من تطوير متنامٍ في مجال القضاء الإداري، واستكمال الشراكة الاستراتيجية بين مجلس الدولة والقضاء الصيني، والتي بدأت التنفيذ الفعلي في أكتوبر الماضي من خلال الزيارة الناجحة التي قام بها الوفد القضائي من مجلس الدولة المصري لتفقد المحاكم في بكين وشنغهاي بدولة الصين، والتي تم تنسيقها والإعداد لها من خلال إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة المصري.

وقد رحب المستشار أسامة شلبي برئيس وأعضاء الوفد القضائي للمحكمة العليا بشنغهاي، واستعرض جهود مجلس الدولة في تطوير منظومة العمل القضائي، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية تلك الزيارة لتوسيع سبل التعاون المشترك بين مجلس الدولة المصري والمحكمة العليا بشنغهاي، ولا سيما في مجال التحول الرقمي والتعاون الدولي، وبناء القدرات البشرية، وتفعيل التواصل بين المؤسستين القضائيتين بما يلبي تطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار واتساقًا مع رؤية الدولة المصرية للشراكة المتنامية بين مصر والصين للتنمية المستدامة 2030.

وأعرب لين شياوني عن بالغ اعتزازه لزيارته الأولى لجمهورية مصر العربية في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين بصفة عامة ومجلس الدولة بصفة خاصة مشيدًا بمكانتها الراسخة إقليميًّا ودوليًّا، وأهمية الدور المحوري وما تحمله من إرث ومبادئ قضائية عظيمة تركت بصمة في مجال القضاء الإداري في الدول العربية والقارة الإفريقية، مثمنًا هذه الزيارة التاريخية؛ لتدعيم مسار الشراكة، والتمهيد لمرحلة جديدة من التعاون بين مجلس الدولة والمحكمة العليا بشنغهاي خلال الفترة القادمة لبناء مستقبل أكثر ازدهارا.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى بشأن الموضوعات المهمة والمناقشات عن اختصاصات مجلس الدولة، ودوره الدستوري والقانوني في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، وصيانة ومراجعة مشروعات القوانين والعقود الحكومية، كما أبدى الوفد اهتماما خاصًّا بالتعرف على طبيعة منازعات الاستثمار التي يختص مجلس الدولة بالفصل فيها وآليات تطورها، والتعامل معها في إطار التشريعات المصرية، باعتبارها أحد أهم المحاور التي تدعم مناخ الاستثمار، وتضمن حماية المراكز القانونية للمستثمرين، كما تم اصطحاب الوفد القضائي بجولة داخل قاعات المحاكم ومكتب خدمة المواطنين.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة المصري عن شكره ل كبير قضاة لين شياو نييه نائب رئيس المحكمة العليا بشنغهاي والوفد المرافق له على هذه الزيارة الطيبة متمنيًا دوام التواصل والتعاون بما يخدم التقدم للبلدين الشقيقين.

المحكمة العليا بشنغهاي مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة القضاء المصري

