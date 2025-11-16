شهد المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة، توقيع بروتوكول تعاون من خلال إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة، وذلك لتقديم المناهج العلمية والبرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات لقضاة وقاضيات مجلس الدولة، وأقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك بحضور بعض أعضاء المجلس الخاص، ولفيف من قضاة وقاضيات المجلس، ونواب رئيس الأكاديمية، وعميد كلية الإدارة العليا، والأمين العام للأكاديمية، وذلك بقصر الأميرة فوقية – الدقي.

مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

وقد أعرب المستشار أسامة شلبي عن حرص مجلس الدولة على التعاون مع مختلف الأكاديميات المتخصصة بصفة عامة، ومع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بصفة خاصة؛ لتقديم برامج الدراسات العليا المهنية والعلمية والتربوية؛ لتحقيق العدالة الناجزة في منظومة العمل القضائي داخل مجلس الدولة.

وأكد خالص شكره للدكتور محمد صالح هاشم – رئيس الأكاديمية، متمنيًا دوام التعاون بين مجلس الدولة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بما يحقق مزيدًا من الرفعة والتقدم لوطننا الحبيب.