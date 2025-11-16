توجه اليوم الأحد الموافق 16/11/2025 المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة الوادي الجديد، لافتتاح مجمع محاكم الوادي الجديد و مقر هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية بمجمع المصالح الحكومية، يرافقه عدد من مساعديه المعنيين، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكان في استقباله اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي رحب به معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة واسهامها في تطوير منظومة التقاضي وتوفير بيئة تليق بالقضاة والمواطنين.

وزير العدل يفتتح مجمع محاكم الوادي الجديد ومقر هيئتي قضايا الدولة

حيث توجه وزير العدل يرافقه المحافظ، والمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية والحضور إلى مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية لافتتاح مقر هيئة قضايا الدولة ومقر النيابة الإدارية، ومجمع محاكم الوادي الجديد الذي يقع على مساحة قدرها (15000 م2)، ويضم مبنى المحكمة (محكمة الوادي الجديد الابتدائية – ومحكمة الخارجة الجزئية – ومحكمة الطفل والأسرة – ومأمورية استئناف الوادي الجديد التابعة لمحكمة استئناف اسيوط – ومقار لنيابة الوادي الجديد الكلية والأسرة والطفل والمرور – استراحة المحامين) ومبنى استراحة السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومبنى للخدمات.

وأعقب ذلك جولة تفقدية بدأت بالمكتب الأمامي، وقاعات الجلسات، ومكاتب الموظفين والتقى بنقيب المحامين بالمحافظة، وعدد من المحامين في استراحتهم بالمجمع.

واختتم الوزير جولته بافتتاح مأمورية شهر عقاري الخارجة ومكتب توثيق الخارجة، والتقى عدد من المواطنين واستمع إلى طلباتهم، ووجه بفحصها وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة مع الحرص على حسن معاملتهم.

وفي كلمته أثناء افتتاح المجمع رحب وزير العدل بالحضور مقدماً التهنئة لأهالي الوادي الجديد على افتتاح هذا الصرح، مُثمناً تعاون المحافظة من أجل أن يخرج هذا الصرح القضائي إلى النور.

و من جانبه أشاد المحافظ بالجهد المبذول من وزارة العدل لتحديث وتطوير مقار أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، وزيادة أعدادها لتسهيل تقديم الخدمات القضائية للمواطنين، وتحقيق التكامل بين المؤسسات وتحسين جودة الخدمات؛ بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتقديم نموذج إداري موحد ومتطور.

وعقد وزير العدل لقاء مع السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء الهيئات القضائية العاملين بمحافظة الوادي الجديد، بحضور المستشار الدكتور/يحيى البنا رئيس استئناف محكمة أسيوط، وأكد خلال كلمته أن ذلك الافتتاح يعلن فصلًا جديدًا في مسيرة العدالة والخدمات القضائية الرقمية على مستوى الجمهورية استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتطوير البنية القضائية في كل ربوع مصر، وترسيخاً لحق أصيل من حقوق الإنسان يتمثل في سهولة الوصول إلى العدالة وتمكين المواطنين من إجراءات التقاضي على نحو كريم يسير لا مشقة فيه ولا عناء، فلقد عانى أهل الوادي الجديد على مدار سنوات من اضطرار الكثير منهم إلى الانتقال خارج المحافظة خاصة إلى مدينة أسيوط لاتخاذ إجراءات التقاضي أمام محكمة استئناف أسيوط سواء أمام محكمة جنايات أول درجة ومحكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محاكم الاستئناف العالي المدنية والعمال والأسرة ومع افتتاح هذا المجمع وما يضمه من مأمورية استئناف الوادي الجديد بالمدينة فإن الدولة ترفع عنهم عبئًا كبيرًا وتختصر عليهم مسافات ممتدة وتحفظ لهم وقتًا وجهدًا وأموالاً وتضمن لهم حقهم في التقاضي في بيئة كريمة ميسّرة قريبة من ديارهم، مُشددُا على حرص وزارة العدل أن يكون مبنى مجمع المحاكم مجهزًا على احدث الوسائل التكنولوجية، كما تهيأت قاعاته لنظام التقاضي عن بُعد حتى يتمكّن القضاة والمتقاضين والشهود من حضور الجلسات افتراضياً عند الاقتضاء.

وفي ختام كلمته أكد أن وزارة العدل ماضية في استكمال منظومة التحديث والميكنة والتطوير لتصبح منظومة العدالة في مصر نموذجًا متكاملا قادرًا على خدمة المواطنين بكفاءة ورقي، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والسداد، وأن يجعل هذا الصرح منبرًا لحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم وإحقاق الحق.