قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق
انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين
انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني
وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر
محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري
تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن
مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة
القانون يحظر حصول النواب على تسهيلات مالية وقروض إلا بشروط
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 29 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى Cairo ICT
خبير إسرائيلي: نتنياهو لا يستطيع نزع سلاح حماس بالقوة العسكرية
ما هو الحليب النباتي الأكثر صحة؟.. مزايا الصويا والشوفان واللوز و الأرز الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل يفتتح مجمع محاكم الوادي الجديد ومقر هيئتي قضايا الدولة

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

توجه اليوم الأحد الموافق 16/11/2025 المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة الوادي الجديد، لافتتاح مجمع محاكم الوادي الجديد و مقر هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية بمجمع المصالح الحكومية، يرافقه عدد من مساعديه المعنيين، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكان في استقباله اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي رحب به معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة واسهامها في تطوير منظومة التقاضي وتوفير بيئة تليق بالقضاة والمواطنين. 

وزير العدل يفتتح مجمع محاكم الوادي الجديد ومقر هيئتي قضايا الدولة 

حيث توجه وزير العدل يرافقه المحافظ،  والمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية والحضور إلى مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية لافتتاح مقر هيئة قضايا الدولة ومقر النيابة الإدارية، ومجمع محاكم الوادي الجديد الذي يقع على مساحة قدرها (15000 م2)، ويضم مبنى المحكمة (محكمة الوادي الجديد الابتدائية – ومحكمة الخارجة الجزئية – ومحكمة الطفل والأسرة – ومأمورية استئناف الوادي الجديد التابعة لمحكمة استئناف اسيوط – ومقار لنيابة الوادي الجديد الكلية والأسرة والطفل والمرور – استراحة المحامين) ومبنى استراحة السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومبنى للخدمات.

وأعقب ذلك جولة تفقدية بدأت بالمكتب الأمامي، وقاعات الجلسات، ومكاتب الموظفين والتقى بنقيب المحامين بالمحافظة، وعدد من المحامين في استراحتهم بالمجمع.

واختتم الوزير جولته بافتتاح مأمورية شهر عقاري الخارجة  ومكتب توثيق الخارجة، والتقى عدد من المواطنين واستمع إلى طلباتهم، ووجه بفحصها وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة مع الحرص على حسن معاملتهم. 

وفي كلمته أثناء افتتاح المجمع رحب وزير العدل بالحضور مقدماً التهنئة لأهالي الوادي الجديد على افتتاح هذا الصرح، مُثمناً تعاون المحافظة من أجل أن يخرج هذا الصرح القضائي إلى النور.

و من جانبه أشاد المحافظ بالجهد المبذول من وزارة العدل لتحديث وتطوير مقار أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، وزيادة أعدادها لتسهيل تقديم الخدمات القضائية للمواطنين، وتحقيق التكامل بين المؤسسات وتحسين جودة الخدمات؛ بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتقديم نموذج إداري موحد ومتطور. 

وعقد وزير العدل لقاء مع السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء الهيئات القضائية العاملين بمحافظة الوادي الجديد، بحضور المستشار الدكتور/يحيى البنا رئيس استئناف محكمة أسيوط، وأكد خلال كلمته أن ذلك الافتتاح يعلن فصلًا جديدًا في مسيرة العدالة والخدمات القضائية الرقمية على مستوى الجمهورية استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية  بتطوير البنية القضائية  في كل ربوع مصر، وترسيخاً لحق أصيل من حقوق الإنسان يتمثل في سهولة الوصول إلى العدالة وتمكين المواطنين من إجراءات التقاضي  على نحو كريم يسير لا مشقة فيه ولا عناء، فلقد عانى أهل الوادي الجديد على مدار سنوات من اضطرار الكثير منهم إلى الانتقال خارج المحافظة  خاصة إلى مدينة أسيوط  لاتخاذ إجراءات التقاضي أمام محكمة استئناف أسيوط سواء أمام محكمة جنايات أول درجة ومحكمة الجنايات المستأنفة  أو أمام محاكم الاستئناف العالي المدنية والعمال والأسرة ومع افتتاح هذا المجمع وما يضمه من مأمورية استئناف الوادي الجديد بالمدينة فإن الدولة ترفع عنهم عبئًا كبيرًا وتختصر عليهم مسافات ممتدة  وتحفظ لهم وقتًا وجهدًا وأموالاً وتضمن لهم حقهم في التقاضي  في بيئة كريمة ميسّرة قريبة من ديارهم، مُشددُا على حرص وزارة العدل أن يكون مبنى مجمع المحاكم مجهزًا على احدث الوسائل التكنولوجية، كما تهيأت قاعاته لنظام التقاضي عن بُعد حتى يتمكّن القضاة والمتقاضين والشهود من حضور الجلسات افتراضياً عند الاقتضاء.

وفي ختام كلمته أكد أن وزارة العدل ماضية في استكمال منظومة التحديث والميكنة والتطوير لتصبح منظومة العدالة في مصر نموذجًا متكاملا قادرًا على خدمة المواطنين بكفاءة ورقي، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والسداد، وأن يجعل هذا الصرح  منبرًا لحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم وإحقاق الحق.

العدل وزير العدل محاكم الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

أرشيفية

الأردن ينفي زيارة وفد من السويداء السورية إلى المملكة

أرشيفية

سوريا .. توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بريف القنيطرة الجنوبي

رئيس الاركان الإسرائيلي

رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد رفح: سنكون مستعدين لاحتلال أراضٍ على الجانب الآخر من الخط الأصفر في غزة

بالصور

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

فيديو

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

أزمة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل تهز السوشيال ميديا.. احتجاز وقطع مرافق وهروب الزوج| والحكومة تتدخل

وئام مجدي

وئام مجدي: بجهز لمشروع فني مفاجأة ومشاركتى فى دراما رمضان 2026 لم تحسم |خاص

مآسي حورية فرغلي

هل السحر اتفك؟.. مآسي عاشتها حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد