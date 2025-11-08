قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

رئيس مجلس الدولة يفتتح المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري

المؤتمر
المؤتمر
إسلام دياب

افتتح صباح يوم السبت المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة - رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي بعنوان "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي" في فندق فورسيزون نايل بلازا – القاهرة.


 حضر الجلسة الافتتاحية المستشار وزير العدل، و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويشارك في هذا المؤتمر جميع الدول أعضاء الاتحاد، وهم: (الإمارات ، والعراق ، وليبيا، وتونس، والكويت، والأردن، واليمن، والسودان، والبحرين، وموريتانيا، والجزائر ، ولبنان ، والمغرب)، ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري ونخبه مرموقة من الخبراء القانونيين والأكاديميين.
 

وفي مستهل المؤتمر رحب المستشار أسامة شلبي بالحضور، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على أهمية تبادل الأفكار والرؤى بين القضاة الإداريين العرب؛ للارتقاء بمستوى العمل القضائي العربي المشترك، بما يعكس حسن سير العدالة في دولنا العربية ، كما استعرض  أهمية استشراف آفاق العدالة الإدارية في مواجهة التحولات التكنولوجية المتسارعة، ومدى تأثير هذه التقنيات على المبادئ القضائية المستقرة، وصولاً إلى تطوير الرؤى التي تضمن عدالة ناجزة ومنصفة.
 

ويُعقد المؤتمر بنظام الجلسات النقاشية؛ ليطرح أفكار الذكاء الاصطناعي والذي أصبح أمرًا واقعًا على مستوى العالم، ويحاضر في المؤتمر نخبة من المستشارين الأجلاء، وأساتذة القانون، وممثلو الدول العربية والأجنبية المتخصصون في هذا المجال.

رئيس مجلس الدولة المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي مجلس الدولة

