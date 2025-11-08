الاستعلام عن إصابة 4 أشخاص فى اشتعال نيران داخل سيارة بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالاستعلام عن حالة المصابين فى اشتعال النيران داخل سيارة بالطريق الدائرى وتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق.



وشهد الطريق الدائري بنطاق دائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حادث تصادم مروع، حيث اصطدمت سيارة بأخرى "ميكروباص"، ما أسفر عن اشتعال النيران بجزء من السيارة وإصابة 4 أشخاص.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للسيارات المجاورة.



وتبين من الفحص أن النيران اشتعلت بجزء من السيارة عقب خروج المصابين منها مباشرة، مما حال دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.