لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
رئيس لبنان: لم أتلق أي ردة فعل عملية على مبادرات التفاوض
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بروتوكول تعاون بين الاتحاد الأفريقي للكونغ فو وجيبوتي برعاية مصرية

عبدالله هشام

استقبل شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، السيد محمد علي عمر رئيس اتحاد جيبوتي للووشو كونغ فو، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ فو بالقاهرة.

وفي البداية رحب شريف مصطفى برئيس اتحاد جيبوتي للووشو كونغ فو متمنيا له التوفيق في مهامه، ومؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مختلف المجالات الرياضية، لا سيما في رياضة الووشو كونغ فو التي تشهد اهتماماً متزايداً في القارة.

وأضاف: «نحن نسعى دائما إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في جيبوتي، بما يسهم في تطوير اللعبة ورفع مستوى الممارسين والمدربين في مختلف الدول الإفريقية».

وخلال اللقاء، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي من جهة، واتحاد جيبوتي للووشو كونغ فو من جهة أخرى، بهدف دعم نشر اللعبة داخل جيبوتي، وتبادل الخبرات الفنية والتحكيمية، فتح قنوات تدريب متخصصة للمدربين واللاعبين، مع توفير فرص أكبر للمشاركة في البطولات والدورات التأهيلية داخل القارة.

يأتي هذا التعاون الجديد ضمن رؤية السيد الأستاذ شريف مصطفى الهادفة إلى تطوير رياضة الووشو كونغ فو في إفريقيا وتوسيع قاعدة الممارسة في الدول الشقيقة مع تقديم الدعم الفني والإداري للمؤسسات الرياضية الإفريقية.
تعزيز التكامل والتواصل بين الاتحادات الوطنية داخل القارة.

وقد أعرب رئيس اتحاد جيبوتي عن تقديره الكبير للدور الرائد الذي يقوم به الاتحاد المصري والإفريقي برئاسة شريف مصطفى، مؤكداً أن مصر أصبحت المحور الرئيسي لتطوير اللعبة في إفريقيا. وأضاف قائلا: «نحن في جيبوتي نولي اهتماماً كبيرا بتطوير رياضة الووشو كونغ فو، ونتطلع إلى تحقيق تقدم ملحوظ في هذه اللعبة من خلال هذا التعاون المثمر مع الاتحاد الإفريقي والمصري».

واختتم رئيس اتحاد جيبوتي تصريحاته قائلا: «إن توقيع هذا البروتوكول سيكون له الأثر الكبير في تطوير اللعبة في جيبوتي، ونحن على ثقة أن هذا التعاون سيعزز من مستوى اللاعبين والمدربين لدينا ويسهم في مشاركة أكبر لجيبوتي في البطولات القارية والدولية في المستقبل».

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

