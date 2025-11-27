رئيس مصر للطيران يلتقى سفير جمهورية السنغال بالقاهرة

استقبل الطيّار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، السفير كيموكو دياكيت سفير جمهورية السنغال بالقاهرة - ووزیر مفوض بالسفارة، ومومى ديوب مستشار ثاني بالسفارة للشئون الاقتصادية والحاج مالك سيك سكرتير أول و المسؤل عن الشئؤن القنصلية.

وذلك في إطار تعزيز التعاون الأفريقي ودعم الروابط الاقتصادية بين مصر والسنغال.

وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية، من بينها دراسة إمكانية تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة وداكار لتعزيز الحركة الجوية، بما يسهم في دعم التبادل التجاري بين البلدين.

ومن جانبه، أكد الطيّار أحمد عادل أن مصر للطيران تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حضورها داخل القارة الأفريقية، ونسعى دائمًا لفتح أفاق جديدة للتعاون مع أشقائنا في السنغال والذى سيمثل إضافة قوية وسيسهم في خدمة المسافرين ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

هذا وقد أعرب السفير السنغالي عن تقديره للدور الإقليمي الذي تقوم به مصر للطيران باعتبارها واحدة من أعرق شركات الطيران في أفريقيا، مؤكدًا تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك وبحث عقد شراكات اقتصادية مع مصر للطيران.