سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
الزمالك يحيل مهدي سليمان للتحقيق بعد غيابه عن التدريبات
المقارنة بين الكرة المصرية والمغربية.. هاني أبوريدة يضع أسس الإصلاح
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع آخر حتى 4 ديسمبر
ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟.. الإفتاء تجيب
مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة
ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير: الأمن الأوروبي سيتأثر بأي حل للنزاع الروسي والأوكراني

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

قال مارك فينود كبير الباحثين بمركز جنيف للدراسات الأمنية، إن القلق الأوروبي فيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا هو أن الأمن الأوروبي سوف يتأثر بأي حل لهذا النزاع، ومن ثم، فإن وجود الجانب الأوروبي كجزء أساسي في هذه المفاوضات أمر شرعي.

وأضاف في تصريحات، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اتفاق السلام يجب أن يكون عادلاً ومستداما وأن يوفر فرصة لروسيا بأن تقوم بوقف العدوان ومنعها من عمل أي عدوان على دول أخرى أو حتى على أوكرانيا مرة أخرى.

وتابع: "لذلك، نحن نحتاج إلى اتفاق قوي، ويجب أن يكون هناك ضمانات أمنية وواضحة، بأن هذا الاتفاق لن يكون فقط على الورق، كما كان هو الحال مع اتفاقات أخرى مثل مذكرة بودابست التي تعرضت للانتهاك من قبل روسيا".

وواصل،  أنّ أوروبا تريد أن تتأكد من أنه سيكون هناك اتفاق قوي، وأنه لن يتم السماح لروسيا بخرقها، سواء بمهاجمة أوكرانيا أو أيٍ من الدول الأوروبية الأخرى، وأن الأمن الجمعي لأوروبا سوف يتم النظر إليه بشكل جدي، وكذلك المصلحة الروسية سوف تكون موجودة في هذا الاتفاق، ولكن فقط عن طريق ضمانات أمنية جادة.

