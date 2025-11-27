غيث مناف: زيلينسكي حمل موسكو مسؤولية استمرار الأعمال العسكرية

أكد غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" في كييف، أنّ التعديلات التي جرت بين الوفد الأوكراني الرفيع المستوى خلال زيارته لجنيف وبين الوفد الأمريكي جعلت الأجواء هنا تبدو أكثر إيجابية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا تطمح إلى إنهاء الاقتتال، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني أعرب عن استعداده للتوجه فورًا إلى الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة وتوقيع بنود وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي حمّل الجانب الروسي مسؤولية استمرار الأعمال العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، مندّدًا باستمرار الهجمات الروسية، وطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم العسكري والمالي وسط الحرب المتواصلة.

وتابع، أن زيلينسكي شدّد على أن روسيا لا ترغب بالتفاوض، وأن ما تقوم به هو مراوغة جديدة تجاه الجانب الأمريكي لاستمرار القتال والتقدم العسكري في المنطقة الشرقية.

وأوضح أن الرئيس الأوكراني أعلن أن البنود الـ28 السابقة تمت مراجعتها بالكامل، وأصبحت الآن 19 بندًا فقط، دُرست بشكل مفصّل لتناسب الداخل الأوكراني، باعتبار أن أوكرانيا هي المتضرر الأكبر من الحرب، وهي "الدولة التي تم احتلالها" بحسب وصف زيلينسكي.