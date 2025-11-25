ترامب يؤكد إحراز تقدم هائل في مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، على إحراز "تقدم هائل" لإنهاء الحرب المستمرة بين روسيا و أوكرانيا منذ فبراير 2022، موضحا أنه وجه مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف لزيارة موسكو ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتزامن مع إرسال وزير الجيش دان دريسكول إلى الأوكرانيين، وذلك بهدف وضع "اللمسات الأخيرة" على خطة سلام المقترحة.

إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وقال ترمب على منصة "تروث سوشيال": "على مدى الأسبوع الماضي، أحرز فريقي تقدماً هائلاً فيما يتعلق بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهي حرب ما كانت لتبدأ أبداً لو كنت رئيساً، في الشهر الماضي، لقي 25 ألف جندي حتفهم".

وأضاف: "على أمل وضع اللمسات الأخيرة على خطة السلام هذه، أصدرتُ تعليمات لمبعوثي الخاص ستيف ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو، وفي الوقت نفسه، سيلتقي سكرتير الجيش دان دريسكول مع الأوكرانيين".

وأشار ترمب إلى أن خطة السلام الأصلية المكونة من 28 نقطة، والتي "صاغتها الولايات المتحدة"، تم "تنقيحها" بإضافة مدخلات إضافية من كلا الجانبين، و"لم يتبق سوى عدد قليل من نقاط الخلاف المتبقية".

و أكد ترامب على شروط لقاء القمة: "أتطلع إلى الاجتماع مع الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين قريباً، ولكن فقط عندما تكون الصفقة لإنهاء هذه الحرب نهائية، أو في مراحلها النهائية. شكراً لاهتمامكم بهذه المسألة الهامة للغاية، ودعونا جميعاً نأمل أن يتم تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن".