أشرف زكي: الدراما المصرية تدار بحرية كاملة.. والفنانون يدفعون ثمن الانفتاح الرقمي

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن صناعة الدراما في مصر تعمل في مناخ من الحرية دون أي تدخلات من جهات رسمية، موضحًا أن الدولة تتسم بالوضوح والشفافية في كل ما يتعلق بالدراما والسينما.

مسار الإبداع

وخلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، شدد زكي على أن صناع الأعمال وحدهم هم من يحددون مسار الإبداع، مستشهدًا بنماذج مثل مريم نعوم وعبدالرحيم كمال الذين يكتبون ما يشاؤون دون قيود.

وأشار نقيب الممثلين إلى أن السوشيال ميديا تضخم المشكلات من خلال التركيز على بعض النماذج السلبية، لافتًا إلى أن الفنان بات «مباحًا» للهجوم رغم أن القانون يمنع ذلك.

المبدعين يتحملون المسؤولية الكاملة

وأضاف أن الأزمات التي تمر بها الصناعة لم تشهد أي تدخل حكومي، وأن المبدعين يتحملون المسؤولية الكاملة عن أعمالهم داخل بيئة فنية تتمتع بالحرية والانفتاح.