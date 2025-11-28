الأبراج الأكثر حظا يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

يأتي يوم الجمعة 28 نوفمبر محمّلًا بطاقة إيجابية تدعم بعض الأبراج بشكل ملحوظ في مجالات العمل والعاطفة والمال. وبينما يحظى الجميع بفرص متفاوتة، تبرز ثلاثة أبراج تحديدًا كالأكثر حظًا خلال هذا اليوم:



1. برج القوس

القوس هو نجم اليوم دون منازع.

الحظ يرافقه في القرارات المهنية، وفرصة جديدة قد تظهر بشكل مفاجئ وتفتح له بابًا طال انتظاره. عاطفيًا، الأجواء منسجمة، وقد يسمع كلمات تُطمئنه.



2. برج الأسد

الأسد يتمتع بطاقة قوية تلفت الأنظار.

قد يتلقى إشادة في العمل أو دعمًا من شخص مؤثر. على المستوى الشخصي، يوم مناسب للتقرب من شخص يشغل باله أو لتقوية علاقة قائمة.



3. برج الدلو

الدلو من أكثر الأبراج ذكاءً اليوم في استغلال الفرص.

أفكار مبتكرة وقرارات صائبة قد تغيّر مسارًا مهنيًا. عاطفيًا، الانسجام واضح والحوارات أكثر عمقًا.