بعد الإعلان عن إعادة تقديمه.. معلومات عن فيلم جعلوني مجرما

ردود أفعال متباينة بعد إعلان الفنان محمد السباعي عن مفاجأة بعودته للتمثيل كبطل لعمل درامي جديد يحمل اسم "جعلوني مجرما" وهو اسم الفيلم الشهير الذي جسده من قبل جده الفنان الراحل فريد شوقي عام 1954.

السباعي زوج الفنانة آية سماحة أعلن أن المسلسل فكرته وأحداثه مختلفة تماما عن الفيلم الشهير لفريد شوقي ولكنها تدور أيضا في عالم الجريمة والأكشن وسيشهد العديد من الأبطال وضيوف الشرف ومن المفترض بداية تصويره بعد شهر رمضان المقبل وعرضه على إحدى المنصات.



جعلوني مجرما

يتناول فيلم جعلوني مجرما قصة سيد، الشاب الفقير الذي يحلم بحياة شريفة، إلا أن الظروف الاجتماعية القاسية تدفعه تدريجيا إلى الانحراف. يجد نفسه ضحية للفقر والبطالة، فيتورط في جريمة سرقة رغم محاولاته المستمرة للتمسك بالسلوك القويم.

وبعد القبض عليه وقضاء فترة السجن، يسعى لبدء حياة جديدة، لكنه يصطدم برفض المجتمع له وعدم منحه فرصة حقيقية للإصلاح، ما يعيده مرة أخرى إلى الطريق الخطأ.

يعد الفيلم من أهم أعمال فريد شوقي، ومن إخراج عاطف سالم، وتصوير وحيد فريد، ومن بطولة هدى سلطان، ويحيى شاهين، وساهم في ترسيخ صورة شوقي كملك الترسو ووحش الشاشة.



كما كان من أوائل الأفلام التي تناولت قضية الأحداث المنحرفين وإعادة تأهيلهم بشكل واقعي.

وتشير بعض المصادر إلى أن الفيلم أسهم في صدور قانون يشجع المتهمين على التوبة، بعد أن لفت الانتباه إلى معاناة الشباب الخارجين من السجون وضرورة دعمهم. ويعتبر الفيلم أحد أبرز الأعمال الواقعية في السينما المصرية خلال الخمسينيات.