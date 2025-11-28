نائب رئيس حزب الاتحاد: الرئيس رسخ لعملية انتخابية نزيهة ومسارًا سياسيًا جديدًا قائمًا على الشفافية واحترام إرادة الشعب

أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال متابعة اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل حاسمة بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الرئيس وضع معايير واضحة لرفض أي تجاوزات أو محاولات للتأثير على إرادة الناخبين، وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل بإجراء انتخابات شفافة تعبر عن صوت المواطنين الحقيقي.

وقال سيف إن تركيز الرئيس على الانضباط، واحترام القانون، ومحاسبة أي طرف يتجاوز قواعد العملية الانتخابية، يؤكد أن الدولة ماضية نحو ترسيخ مسار ديمقراطي قوي، قائم على المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، دون أي تمييز أو تدخلات.

وأوضح نائب رئيس حزب الاتحاد أن تأكيد الرئيس على أن الانتخابات مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع—المؤسسات والأحزاب والمجتمع—يعكس رؤية واضحة لبناء حياة سياسية أكثر نضجًا، قادرة على إنتاج برلمان فاعل يعبر عن مختلف فئات المجتمع ويشارك في صناعة السياسات والتشريعات.

وأضاف سيف أن حديث الرئيس جاء في توقيت مهم، تزامنًا مع مرحلة دقيقة تستعد فيها البلاد لانتخابات نيابية جديدة، مشيرًا إلى أن وضوح الرسائل يطمئن الشارع ويزيد ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، ويحفّزهم على المشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وشدد نائب رئيس حزب الاتحاد على أن الحزب يضع توجيهات الرئيس نصب عينيه، وسيواصل دوره لدعم مشاركة واسعة وواعية، تقوم على احترام القانون، وتعبر عن التزام حقيقي بالمنافسة الشريفة وخدمة الوطن في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.