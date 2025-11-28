السعودية تتصدر قائمة الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية

أكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة قائمة الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بإجمالي واردات بلغ 408 ملايين دولار، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف التقرير الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المركز الثاني بـ340 مليون دولار، تلتها السودان ثم ليبيا والأردن، وجميعها حققت نمواً واضحاً في وارداتها من السلع الغذائية المصرية خلال الفترة ذاتها.

نجاح الشركات المصرية في تعزيز وجودها داخل الأسواق الإقليمية

وأشار التقرير إلى أن الترتيب الحالي يعكس نجاح الشركات المصرية في تعزيز وجودها داخل الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في ظل قدرة المنتجات المصرية على المنافسة من حيث الجودة والسعر.

وأوضح التقرير أن الأسواق العربية ما تزال تمثل محوراً رئيسياً لصادرات الغذاء المصري نظراً للقرب الجغرافي وتوافق الأذواق وتراكم الخبرات اللوجستية. كما تتميز هذه الأسواق باستقرار الطلب طوال العام.

وأكد التقرير أن استمرار تصدر السعودية لقائمة المستوردين يفتح المجال أمام الشركات المصرية للتوسع في منتجات جديدة وتطوير سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع حجم الصادرات خلال الفترات المقبلة.