إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بأشمون والباجور وشبين الكوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية بالتعاون التام مع الجهات المعنية حملات إزالة موسعة استهدفت عددًا من حالات البناء المخالف بنطاق المراكز والمدن لإزالة كافة أشكال التعديات بالإضافة إلى التي لم يتم استيفاء إجراءات التصالح بشأنها في الإطار الزمني المقرر.

حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون من الإزالة الفورية لحالتي تعدي على الاراضي الزراعية بناحية طهواي أحدهم على مساحة 50 م2 ، وأخرى بحوض الجزيرة على مساحة 50 م2 وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وفي مركز ومدينة الباجور تم التعامل الفوري لحالة بناء مخالف لمقبرتين بناحية فيشا الصغرى ، وكذا إزالة فورية لشدة خشبيه وعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء ، وأخرى بناحية كفر الخضرة عبارة عن شدة خشبية وأعمدة خرسانية وتم التعامل الفوري مع المخالفات.

كما تمكنت الوحدة المحلية بمدينة شبين الكوم من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على الأراضي الزراعية بناحية زوير وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

واكد محافظ المنوفية أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه، والمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي والازالة الفورية في المهد.

وأوضح ان الدولة مستمرة في إزالة اي تعدي تحقيقا للصالح العام.