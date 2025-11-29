قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز الزامبي اليوم فى دوري أبطال أفريقيا
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات
ضي التعافي يكسر ظلام الإدمان.. رحلة شفاء شاب من المخدرات في سوهاج
تعليق مثير من الغندور على إصابة تريزيجيه بمقذوفات جماهير الملكي المغربي
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025
جرعة مخدر تهدم عش الزوجية.. عشرينية ترفع دعوى طلاق للضرر في سوهاج
تنتهي 1ديسمبر.. فرصة للتقديم في برنامج زمالة الدكتوراة بهونج كونج
خلل برمجي.. شركات طيران باليابان وأستراليا ونيوزيلندا تلغي عدة رحلات جوية
جبالي يلقي كلمة أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اليوم
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 29-11-2025
10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير
محافظات

أخبار الوادي الجديد: نائب المحافظ ومديرة باليونسكو تتفقدان مزرعة نخيل وقرية القصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد و مديرة " اليونسكو" تتفقدان مزرعة نخيل بالداخلة


قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر والسودان، اليوم، بجولة ميدانية موسعة بمركز الداخلة، يرافقهما الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي حزين عضو مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وحامد عبدالله نائب رئيس مركز الداخلة.

تنفيذ مزرعة نخيل خيرية على مساحة 3000 فدان

وتفقد الوفد مزرعة نخيل الجمعية الشرعية بموط المقامة على مساحة 3000 فدان، وتضم 150 ألف نخلة من أصناف المجدول والبارحي والصعيدي، إلى جانب زراعات تحميلية من محاصيل الفول والبصل، بالاعتماد على الري الحديث المطور؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال نقل التجربة الرائدة للجمعية في مجال زراعة وإنتاج التمور وتقديم الدعم اللازم ودراسة التحديات التي تواجه المشروع.

وأشادت سانز بتكامل المشروع من إنتاج و تعبئة وتغليف وصولًا إلى مراحل تصدير المنتج، لافتةً إلى أهمية التركيز على الجوانب التسويقية التي تنقل فكرة دعم الفئات الأكثر احتياجًا التي ترعاها الجمعية من عائد المزرعة، والإشارة إليها على عبوات التمور.

نائب محافظ الوادي الجديد والمدير الإقليمي  لليونسكو يتفقدان قرية القصر الإسلامية


استقبلت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لليونسكو في مصر، في زيارة هدفها دعم التعاون في ملفات الحفاظ على التراث وتنشيط السياحة بالمحافظة.

وتفقدا الجانبان قرية  القصر الإسلامية، رافقهم الأستاذ سيد أحمد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية، وياسر العمدة  الذي قدّم للوفد شرحًا مبهرًا عن تاريخ المدينة وما تحويه من آثار نادرة تعكس جمالها وأصالتها عبر ثلاث حضارات متتالية.

تاتي هذه الزياره لرفع مكانة قرية القصر الإسلامية على خريطة السياحة العالمي

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.

الوادي الجديد

