تحرك أسعار الدواجن الآن بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟

شيماء مجدي

يبحث المواطنون يوميا على  أسعار الدواجن والبيض والتى شهدت مؤخرا انخفاضا كبيرا بالأسواق والبورصة ويرجع هذا الانخفاض بسبب ضخ كميات كبيرة أمام المواطنين مما أدى إلي زيادة المعروض وبالتالى انخفضت الأسعار
 

أسعار الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 55 جنيها ، أى ارتفعت 5  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 70 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 50 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 62 جنيها.
 

كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 72 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 88 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  115 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 165 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 60 ل 70  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

 

ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن مربي الدواجن  في نزيف خسائر كبير بسبب انخفاض أسعار الدواجن والبيض ويلزم التحرك السريع لحماية واستمرارية التدفق  المتزايد في الانتاج منذ شهر يونية الماضي .

بيع الدواجن بأقل من التكلفة 

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أنه يتم بيع الدواجن بالمزرعه أقل من  التكلفة حيث يتراوح فرق البيع بين التكلفة الفعلية والدواجن أثناء البيع بخسارة من 10 ل 20 جنيه   للدجاجه الوحده وعليه المربي الذي لديه ٥٠٠٠ دجاجة خسارته تتجاوز ١٠٠ الف جنيه والاستمرار في هذا السياق بالتأكيد  سيعرض المربى لمستويات خسارة كبيره و بالتالى سيخرج من الانتاج ويتراجع العرض وترتفع الاسعار .
 

وناشد "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " بضرورة سرعة الحفاظ على المنتج و المنتجين بتحرك كافة الجهات و المنافذ الحكومية لسحب الفائض من الانتاج وذبحة وتخزينة لاسابيع قليلة وضخه مره اخرى فى مواسم الاستهلاك العالى والتي تبدأ مع انتهاء فترة  الصيام للأخوة الاقباط وبداية موسم شعبان ورمضان حيث الاستهلاك و السحب الكبير على الدواجن . 

وقف أى استيراد
 

كما طالب بالاسراع فوراً فى وقف اى استيراد للدواجن المجمدة التى يزيد سعرها الان عن الدواجن المحلية بـ 40 % وتوفيراً للنقد الاجنبى فدعم المنتج الوطنى واجب نتحمل جميعاٌ مسئوليتة وهذه رؤية واضحة للقيادة السياسية وسياسة الحكومة لتوطيد وتعظيم الانتاج الوطنى

