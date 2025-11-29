قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية
أمريكا .. رفع تعليق الإقلاع في مطار فيلادلفيا الدولي
طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين بعد مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال
سيف زاهر: الأهلي مع ياس سوروب في حتة تانية
اليوم.. محاكمة التيك توكر قمر الوكالة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
صلة دائمة بالله .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة فى مواعيدها
القضاء يحسم ملف التآمر.. كيف سيتفاعل المشهد السياسي التونسي؟
خبير تكنولوجيا يحذر من فقدان ملايين الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي
أعلي سعر دولار اليوم السبت 29-11-2025
طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب
بعثة الأهلي تغادر المغرب عائدة إلى القاهرة | صور
بقيت أم العريس ..لميس الحديدي تحتفل بقراءة فاتحة نجلها | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

انطلاق حفل توزيع جوائز "تكريم" للاحتفاء بالابداع العربي..الأحد

أحمد البهى

تنطلق النسخة الرابعة عشرة من حفل توزيع جوائز مؤسسة "تكريم" مساء الأحد المقبل 30 نوفمبر 2025، في أمسية تهدف إلى الاحتفاء بالإنجازات العربية وترسيخ مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة والإبداع في العالم العربي حيث يستعد متحف قصر عابدين التاريخي لاحتضان تلك الاحتفالية الاستثنائية. 


ويأتي الحفل استمرارًا لمسيرة المؤسسة التي تأسست عام 2009 بهدف إبراز قصص النجاح العربية وصناع التغيير في مختلف المجالات.


ومن المقرر أن يحظى الحفل بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال وعدد من أمراء العائلة المالكة في السعودية إلى جانب مجموعة من أبرز نجوم الفن المصري وعدد من الشخصيات العامة والرموز الثقافية والفكرية.

وتحتفي مؤسسة "تكريم" هذا العام بنخبة من رواد الإبداع والتميز في العالم العربي بمنح جوائزها في عدد من الفئات الرئيسية، تشمل: جائزة التميز في التعليم، جائزة التميز الإنساني والمجتمعي، جائزة الإنجاز العلمي والتكنولوجي جائزة التميز الثقافي جائزة القيادة المؤسسية، جائزة الريادة في الاستدامة والقيادة البيئية، وجائزة الإنجاز مدى الحياة.

ومن المقرر أن تختتم الأمسية بحفل عشاء رسمي يجمع الضيوف المشاركين، في ليلة مخصصة للاحتفاء بالهوية العربية وقدرتها المستمرة على صناعة الأمل والتأثير الإيجابي على الساحة الدولية.

اخبار الفن نجوم الفن الفن

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

هبة الزايد

وفاة هبة الزايد في عز شبابها.. أسباب الموت أثناء النوم| 10 مشاكل غير متوقعة

الملاريا

ما هى الملاريا .. وأهم أعراض الإصابة بها

طريقة عمل سندوتش فاهيتا

طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

بالصور

طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

