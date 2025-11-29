انطلاق حفل توزيع جوائز "تكريم" للاحتفاء بالابداع العربي..الأحد

تنطلق النسخة الرابعة عشرة من حفل توزيع جوائز مؤسسة "تكريم" مساء الأحد المقبل 30 نوفمبر 2025، في أمسية تهدف إلى الاحتفاء بالإنجازات العربية وترسيخ مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة والإبداع في العالم العربي حيث يستعد متحف قصر عابدين التاريخي لاحتضان تلك الاحتفالية الاستثنائية.



ويأتي الحفل استمرارًا لمسيرة المؤسسة التي تأسست عام 2009 بهدف إبراز قصص النجاح العربية وصناع التغيير في مختلف المجالات.



ومن المقرر أن يحظى الحفل بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال وعدد من أمراء العائلة المالكة في السعودية إلى جانب مجموعة من أبرز نجوم الفن المصري وعدد من الشخصيات العامة والرموز الثقافية والفكرية.

وتحتفي مؤسسة "تكريم" هذا العام بنخبة من رواد الإبداع والتميز في العالم العربي بمنح جوائزها في عدد من الفئات الرئيسية، تشمل: جائزة التميز في التعليم، جائزة التميز الإنساني والمجتمعي، جائزة الإنجاز العلمي والتكنولوجي جائزة التميز الثقافي جائزة القيادة المؤسسية، جائزة الريادة في الاستدامة والقيادة البيئية، وجائزة الإنجاز مدى الحياة.

ومن المقرر أن تختتم الأمسية بحفل عشاء رسمي يجمع الضيوف المشاركين، في ليلة مخصصة للاحتفاء بالهوية العربية وقدرتها المستمرة على صناعة الأمل والتأثير الإيجابي على الساحة الدولية.