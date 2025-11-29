بعد قليل.. جولة لرئيس الوزراء في عدد من مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،بعد قليل بجولة في عدد من مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وتطوير المناطق العشوائية.

ويبدا رئيس الوزراء جولته بتفقد مشروع روضة السيدة ٢ بمحافظة القاهرة .

تأتي زيارة رئيس الوزراء لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية في تكار متابعته للمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات للوقوف على نسب التنفيذ لكل مشروع.

وتولي الحكومة اهتماما كبيرا بتطوير إحياء القاهرة التاريخية وتطوير المناطق العشوائية مثل ما حدث في عدد من المناطق مثل تل العقارب والفسطاط وعدد من المناطق.