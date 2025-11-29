مدبولي محذرا محافظ القاهرة و رئيس التنمية الحضرية: ممنوع تسليم أي وحدة سكنية الا بعد تركيب عدادات الكهرباء.. خاص

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة و المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية علي عدم تسليم اي وحدة سكنية في مشروع روضة السيدة ٢ أو أي مشروع الا بعد تركيب عدادات الكهربائية و عددت المياه للوحدة وذلك بعد تفقه نموذج لوحدة سكنية ولو يجد بها عداد كهرباء.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء احد نماذج الشقق السكنية بالمشروع واستمع مدبولي لشرح حول المشروع الذي يقع علي مساحة ٧وفدان ويتكون من ٩ عمارات سكنية ومبنى خدمي ومبنى حضانة و٢ ملعب ويتضمن المشروع ٥٧٢ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ متر للوحدة السكنية.

وتقع القيمة التقديرية للمشروع ٧٨٠ مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز ١٠٠% .