الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق برنامج الأسبوع التدريبي الـ17 بسقارة غداً بحضور 140 متدربًا

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 17 من الخطة التدريبية 2025 / 2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 30 / 11 وحتى 10 / 12 / 2025، بمشاركة 140 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا الأسبوع يتضمن تنظيم ثلاثة برامج تدريبية متخصصة هي : إعداد التقارير البيانية بالإدارة المحلية باستخدام Power BI وإعداد وتأهيل رئيس قرية وإعداد مدير عام.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن تنفيذ هذه البرامج يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة القيادات المحلية، وتعزيز مهاراتهم في الإدارة، والتحليل، واتخاذ القرار، دعمًا لتطوير منظومة العمل المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، إلى حرص مركز التنمية المحلية بسقارة علي مواصلة دوره ورسالته في دعم القيادات المحلية وتمكين الكوادر الإدارية القادرة على تحقيق تأثير إيجابي علي أرض المحافظات وبصفة خاصة فيما يخص الملفات الخاصة بالمواطنين .

الشتاء فرصة ذهبية لخسارة الوزن .. فما الأسباب و7 نصائح لنتائج أسرع؟

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يفتح ملف الأذى الزوجي.. أسباب تدفع الزوج لإيذاء زوجته

لماذا يؤذي الزوج زوجته؟

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

