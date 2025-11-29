انطلاق برنامج الأسبوع التدريبي الـ17 بسقارة غداً بحضور 140 متدربًا

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 17 من الخطة التدريبية 2025 / 2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 30 / 11 وحتى 10 / 12 / 2025، بمشاركة 140 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا الأسبوع يتضمن تنظيم ثلاثة برامج تدريبية متخصصة هي : إعداد التقارير البيانية بالإدارة المحلية باستخدام Power BI وإعداد وتأهيل رئيس قرية وإعداد مدير عام.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن تنفيذ هذه البرامج يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة القيادات المحلية، وتعزيز مهاراتهم في الإدارة، والتحليل، واتخاذ القرار، دعمًا لتطوير منظومة العمل المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، إلى حرص مركز التنمية المحلية بسقارة علي مواصلة دوره ورسالته في دعم القيادات المحلية وتمكين الكوادر الإدارية القادرة على تحقيق تأثير إيجابي علي أرض المحافظات وبصفة خاصة فيما يخص الملفات الخاصة بالمواطنين .