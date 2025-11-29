إصابة شخصين في حادث تصادم بين ملاكي وربع نقل بالدقهلية

أصيب لواء شرطة سابق ومحام بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم امام قريةالكرامة - أجا، حيث وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وربع نقل بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل على طريق أجا، ما أدى إلى إصابة اثنين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة أحمد جمال محمد سامى، 70 عاما، مقيم بالقاهرة، لواء شرطة بالمعاش، باشتباه كسر بالساق اليسرى،

وسمير محمد الديب، 60 عاما، القاهرة، محام، بكدمات وسحجات بالساق اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقى العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.