الدقهلية: ضبط 11 طنًّا من السلع غير الصالحة وتحرير 308 محاضر

شهدت محافظة الدقهلية حملات ميدانية مكثَّفة على مستوى جميع المراكز والإدارات، بقيادة علي حسن، وكيل وزارة التموين، استهدفت القطاعات المختلفة، لضمان التزام الجميع بالقوانين وحماية صحة المواطنين.

ففي قطاع المخابز، أسفرت الحملات تحت إشراف الدكتور ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، عن تحرير 242 محضر مخالفة متنوعة، من بينها ضبط 429 شيكارة دقيق مدعم تم التصرف فيها في محاولة للتلاعب بحصة المواطنين.

وفي قطاع الأسواق، أسفرت الحملات، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، عن تحرير 66 محضر مخالفة، وضبط اكثر من 5.6 طن من أسماك مملحة وفاسدة (رنجة، سردين، إنشوجة، فسيخ).

كما تم ضبط:

2 طن من ملح غير صالحة للاستهلاك.

· 3.2 طن من دواجن ومصنعات لحوم مغشوشة.

· 45 كجم من لحوم ذُبحت خارج السلخانة أو مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 650 لترًا من منظفات وكلور مجهولي المصدر.

· 90 كجم من زيت مجهول المصدر.

· 40 "بالته" (أو: عبوة) عصائر غير صالحة.طن من أسمدة بدون فواتير و820 لترًا من مواد بترولية و12 أسطوانة بوتاجاز مخالفة، تمثلت مخالفاتها في البيع بأعلى من السعر الرسمي أو الاستخدام لغير الغرض المخصص لها.

وناشدت محافظة الدقهلية المواطنين في حال وجود أي شكوى، الاتصال بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم: 16528 أو الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg

