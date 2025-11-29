أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط

فازت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان درلاين، اليوم السبت بجائزة التميز تقديراً لإسهاماتها المتميزة في دعم التعاون والتنمية في منطقة البحر المتوسط.



وتسلمت الجائزة عنها السفيرة أنجلينا أيخهورست هي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، والذي يستضيفها مجلس النواب في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق "عملية برشلونة"، وذلك بحضور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط واتوليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومحمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.



وأشاد النائب محمد أبو العينين بالدور الفعال الذي قامت به فان درلاين في تعزيز الشراكات المتوسطية والحوار بين الدول، مؤكداً أن هذه الجائزة تعكس التقدير الدولي لجهودها في دعم المبادرات البرلمانية والتنمية والاستقرار في المنطقة.

