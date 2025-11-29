بعد سخريته من لاعب شتوتجارت.. نادِ هولندي يغرم مهاجمه

غرّم نادي جو أهيد إيجلز الهولندي مهاجمه فيكتور إدفاردسن لسخريته من ظهور لاعب خط وسط شتوتجارت أنجيلو ستيلر خلال مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وأشار إدفاردسن إلى ستيلر بأنفه ساخرًا من اللاعب الألماني الدولي، وذلك خلال فوز شتوتغارت الساحق على جو أهيد إيجلز 4-0.

وأثارت هذه الحادثة انتقادات واسعة، حيث وصفها اللاعب الهولندي الدولي السابق ويسلي شنايدر بالتنمر.

واعتذر السويدي إدفاردسن لاحقًا عن سلوكه.

غرّم نادي جو أهيد إيجلز يوم الجمعة إدفاردسن، البالغ من العمر 29 عامًا، 500 يورو، وقال إنه سيتبرع بها لقسم الشؤون الاجتماعية في النادي.

وقال إدفاردسن في بيانٍ نُشر على موقع النادي الإلكتروني: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعتذر عن سلوكي أمس.. لقد دارت بيننا أمورٌ لا مكان لها في ملعب كرة قدم".

وأضاف إدفاردسن أنه توجه إلى غرفة ملابس شتوتغارت بعد المباراة للاعتذار.

وقال يان ويليم فان دوب، المدير العام لنادي جو أهيد إيجلز: "نحن مستاؤون تمامًا من سلوك فيكتور وننأى بأنفسنا عنه.. من الجيد أنه اعتذر لاحقًا، لكن ما فعله يبقى وصمة عار في هذه الليلة".