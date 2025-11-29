قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال : تشجيع التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا ركائز أساسية

قطاع الاعمال
قطاع الاعمال
علياء فوزى

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الوزاري الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، الذي استضافته العاصمة الجزائرية، خلال الفترة 27-29 نوفمبر الجاري، وحمل شعار "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية".

وتبنى المؤتمر، المقام تحت رعاية  الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، "إعلان الجزائر"، بوصفه ثمرة مناقشات موسعة بين الوزراء الأفارقة وممثلي الهيئات الإقليمية والدولية. 

وقد أكد الوزير أن الإعلان يمثل أرضية مشتركة لتعزيز السيادة الصحية للقارة الأفريقية عبر دفع جهود تطوير الصناعة الدوائية وتقليص الاعتماد على الاستيراد. وأوضح أن المؤتمر يسهم في دعم جهود بناء صناعة دوائية قوية قادرة على تلبية احتياجات شعوب القارة. 

وأضاف المهندس محمد شيمي أن تشجيع التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التنظيمية باتت ركائز أساسية لا غنى عنها لمواجهة التحديات الصحية العالمية. وشدد على أن الدول الأفريقية تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق طفرة صناعية إذا تم توحيد الجهود وتفعيل الشراكات الفنية والاستثمارية.

وشهدت مشاركة الوزير في المؤتمر، عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء من الجزائر وعدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى لقاءات مع مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. وتركزت هذه اللقاءات على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية، خصوصًا في ظل تبعية الشركة القابضة للأدوية لوزارة قطاع الأعمال العام، و دعم مجالات التعاون بين الدول الأفريقية في الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية.

ويطرح "إعلان الجزائر"، الصادر عن المؤتمر الذي نظمته وزارتي الصناعة الصيدلانية والصحة في الجزائر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مجموعة من المرتكزات العملية التي تتضمن تشجيع التصنيع المحلي، دعم نقل التكنولوجيا، تعزيز الابتكار، تقوية الأطر التنظيمية، وتسهيل الشراكات بين الدول الأفريقية، وذلك بهدف بناء منظومة دوائية متكاملة داخل القارة.

إنتاج الأدوية وزير قطاع الأعمال الإنتاج المحلي للأدوية صناعة دوائية التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بعد انتهاء الصراع.. رئيس وزراء المجر يطالب بأن تكون أوكرانيا دولة عازلة بين روسيا والناتو

برلمان البحر المتوسط

افتتاحية "برلمان المتوسط" ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

صورة أرشيفية

خبير: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة يجب استثمارها

بالصور

6 نصائح لتجهيز سيارتك قبل دخول الشتاء

نصائح لتجهيز سيارتك
نصائح لتجهيز سيارتك
نصائح لتجهيز سيارتك

شريهان أبو الحسن أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات في ملتقى التميز والإبداع| صور

شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن

بدون أدوية.. شرابين طبيعيين لعلاج السعال الجاف وطرد البلغم

مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد