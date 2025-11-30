السياحة والآثار في أسبوع ..قرارات وزارية وشراكة صينية

شهدت وزارة السياحة والآثار العديد من التحركات على مدار الأسبوع الماضي، نرصدها لكم في السطور القادمة.

وزير السياحة والآثار يُدلي بصوته

أدلى وزير السياحة والآثار، بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة، وذلك في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي استمرت على مدار يومين وشملت 13 محافظة بالجمهورية.

تطوير المتحف المصري بالتحرير

عقد وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً رفيع المستوى لمناقشة سُبل تطوير المتحف المصري بالتحرير وتعزيز دوره باعتباره أحد أهم المتاحف العالمية ورمزاً لتاريخ الفن المصري القديم، وبما يدعم رؤية الوزارة في الحفاظ عليه وتسليط الضوء عليه ليعكس عبق الماضي وروح الحضارة المصرية العريقة.

اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

ترأس وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وأشار في مستهل الاجتماع إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن إعادة تعيين عدد من ذوي الخبرة في عضوية مجلس الإدارة، موجهاً لهم التحية والتهنئة بانضمامهم للمجلس.

قرارين وزاريين

أصدر وزير السياحة والآثار، قرارين وزاريين، بتكليف كل من الدكتور ضياء زهران بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة سوزان مصطفى بتسيير أعمال ومهام رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمدة عام أو لحين شغل الوظيفتين بالطرق المقررة قانوناً، أيهما أقرب.

تعاون بين الأعلى للآثار والإدارة الوطنية للتراث الثقافي بالصين

شهدت مدينة تشونج تشينج الصينية، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والإدارة الوطنية للتراث الثقافي بجمهورية الصين الشعبية، حيث وقع الاتفاقية كلا من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ونائب وزير الثقافة والسياحة ومدير إدارة الدولة للتراث الثقافي بالصين، كما تم التوقيع على بيان مشترك بشأن التعاون في إطار المبادرة الآسيوية للحفاظ على التراث الثقافي.

رئيس المتحف الكبير يشارك كمتحدث رئيسي ضمن فعالية بـ اليونسكو

شارك الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير كمتحدث رئيسي في الفعالية الثقافية التي نظمها الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة اليونسكو حول المتحف المصري الكبير، حيث استعرض تاريخ مشروع إنشاء المتحف، والجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصريه لانجاز هذا المشروع الثقافي الضخم، كما ألقي الضوء على التعاون الدولي القائم مع عدد من الشركاء أبرزهم اليابان وفرنسا في هذا المشروع.

تطوير سيناريو العرض المتحفي لخبيئة الأقصر بمتحف الأقصر

في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للارتقاء بجودة التجربة السياحية داخل المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، يواصل المجلس الأعلى للآثار أعمال تطوير سيناريو العرض المتحفي لخبيئة الأقصر بمتحف الأقصر للفن المصري القديم، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة واعتماد مشروع التطوير من قِبل اللجنة الدائمة للآثار.

تسيير رحلات لمصر لأول مرة

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لزيادة الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المستهدفة ولاسيما السوق البريطاني؛ أعلنت شركة الطيران البريطانية Jet2.com اعتزامها بدء تسيير رحلات طيران لمصر لأول مرة بواقع 14 رحلة طيران مباشرة إلى كلٍّ من شرم الشيخ والغردقة من عدد من المدن البريطانية وذلك اعتباراً من فبراير 2027، بطاقة استيعابية تُقدّر بنحو 169 ألف مقعد خلال السنة الأولى من التشغيل.

المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Anex Tour

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع منظم الرحلات الألمانيAnex Tour، لأول مرة فعاليات مؤتمره السنوي تحت عنوان "Red Carpet Night"، وذلك بمنطقة سهل حشيش بالغردقة بالبحر الأحمر.