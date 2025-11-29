شعيب : توفير مزيد من المنح الدراسية الجامعية لأبناء مطروح لتوفير الكوادر المدربة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية ودور المهندسين في منظومة العمل بالمحافظة خاصة مع قوانين ونظم العمل الجديدة كالتصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وانشاء و تطوير المنشآت ومتابعة تنفيذ المشروعات وغيرها.

جاء ذلك مع حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على حضور فعاليات لجنة اختبار واختيار عدد من المهندسين الجدد المتقدمين للعمل بالمحافظة بنظام التعاقد بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة التدريب والتأهيل للمهندسين الجدد ،مع عرض وشرح القوانين المنظمة لطبيعة عملهم و نقل الخبرات بما ييسر على المهندسين الجدد في سرعة استيعابها ويوفر مزيد من الوقت والجهد والإسراع في الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين ويحقق مزيد من الاستقرار لهم خاصة في ملفات التقنين والتصالح وغيرها.

كما أكد محافظ مطروح حرص المحافظة على توفير مزيد من المنح الدراسية الجامعية لأبناء مطروح بما يساعد في توفير من الكوادر في التخصصات التى تحتاج إليها مطروح واهلها

وقال إنه لن يبنى الوطن إلا بعقول وسواعد أبنائه، مع الترحيب بمقترحات واراء وافكار المهندسين الجديد ، مشيراً إلى عقد لقاء شهرى مع المهندسين الجدد والاستماع لهم، مع تحفيزهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد بكل إخلاص وشفافية لخدمة أهالي مطروح

يذكر أن محافظة مطروح قد أعلنت على صفحتها الرسمية عن حاجتها لعدد من المهندسين الجدد للعمل وفقا للضوابط والإجراءات القانونية واللوائح المنظمة ،وتقدم عدد ٣٢ مهندسا ومهندسة في عدد من التخصصات وتم اختبار واختيار عدد منهم

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،في احتفالية جامعة حورس بتخريج الدفعة الخامسة بكليات الجامعة بحضور عدد من السادة المحافظين منهم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

وعدد من المحافظين والوزراء السابقين وذلك بحضور الاستاذ الدكتور سعيد عبد الهادى رئيس الجامعة وعدد من القيادات العلمية والتنفيذية والشعبية وذلك خلال احتفالية كبرى بمقر الجامعة بمحافظة دمياط

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحياته وجميع أهالي المحافظة لجامعة حورس مع تقديم الشكر والتقدير لتعاونها المستمر في توفير العديد من المنح الدراسية لأبناء مطروح

وذلك منذ عام 2018 حتى العام الحالي ٢٠٢٥ مع تخريج العديد من الكوادر في المجالات المختلفة التى تحتاج اليها خطوات التنمية بما توفره جامعة حورس ما بين منحة كلية ومنحة جزئية بكليات الطب البشرى وطب الاسنان – علاج طبيعى – الهندسة – إدارة الأعمال

،مغ تفوق أبناء مطروح الملتحقين بالجامعة وحصولهم على المراكز الاولي خلال سنواتهم الدراسية بالجامعة مع تمنياته بالشفاء العاجل للأستاذ الدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس

كما تم اهداء درع الجامعة للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديراً لمشاركته وجهوده في دعم جهود جامعة حورس

كما حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع عدد من الطلاب أبناء مطروح بجامعة حورس وتهنئتهم بالتفوق العلمى والتخرج مع بدء مرحلة جديد للمشاركة في العمل والبناء لخدمة أنفسهم وأهلهم ومجتمعهم ووطنهم الأكبر مصر