7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة
إدارة ترامب تخطط لإرسال مبعوثين لخفض التوتر بين إسرائيل و سوريا| تفاصيل
استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025
قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
تعليق قوي من أحمد موسى على منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط | بث مباشر
43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب
المؤتمر: فلسطين ستظل قضية الأمة ومصر على رأس المدافعين عن حقوقها
أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة
محافظات

محافظ مطروح : تقديم الدعم لتيسير توفير المياه للمواطنين

محافظ مطروح خلال اللقاء ورئيس شركة مياه الشرب
محافظ مطروح خلال اللقاء ورئيس شركة مياه الشرب
ايمن محمود

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم السبت المهندس أحمد ابراهيم الدسوقى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى . 

حيث رحب محافظ مطروح برئيس مجلس إدارة الشركة ومقدما التهنئة بتوليه مهام عمله الجديد بالشركة ،ومؤكدا على أهمية قطاع المياه بالمحافظة ،مع تقديم كافة الدعم في تيسير توفير المياه للمواطنين سواء من خلال استقرار تشغيل محطات التحلية أو من خلال شبكة خطوط نقل المياه أو الغربة وسيارات نقل المياه.

متابعة اعمال الصيانة 

ووجه محافظ مطروح بأهمية المتابعة المستمرة لأعمال الصيانه سواء للمحطات والروافع أو لسيارات المياه مع تلافي كافة الملاحظات في الفترة الماضية بما يعمل على تحقيق الرضا للمواطنين.

التعاون لتحقيق رضا المواطن 

بينما أعرب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح عن بالغ سعادته بلقاء المحافظ ،ومؤكداً على حرصه و تعاونه مع فريق العمل بالشركة لتقديم مزيد من الخدمات وتحسين منظومة الأداء بما ينعكس على تحقيق الرضا لدى أبناء مطروح.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،في احتفالية جامعة حورس بتخريج الدفعة الخامسة بكليات الجامعة بحضور عدد من السادة المحافظين منهم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

وعدد من المحافظين والوزراء السابقين وذلك بحضور الاستاذ الدكتور سعيد عبد الهادى رئيس الجامعة وعدد من القيادات العلمية والتنفيذية والشعبية وذلك خلال احتفالية كبرى بمقر الجامعة بمحافظة دمياط

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحياته وجميع أهالي المحافظة لجامعة حورس مع تقديم الشكر والتقدير لتعاونها المستمر في توفير العديد من المنح الدراسية لأبناء مطروح

وذلك منذ عام 2018 حتى العام الحالي ٢٠٢٥ مع تخريج العديد من الكوادر في المجالات المختلفة التى تحتاج اليها خطوات التنمية بما توفره جامعة حورس ما بين منحة كلية ومنحة جزئية بكليات الطب البشرى وطب الاسنان – علاج طبيعى – الهندسة – إدارة الأعمال

،مغ تفوق أبناء مطروح الملتحقين بالجامعة وحصولهم على المراكز الاولي خلال سنواتهم الدراسية بالجامعة مع تمنياته بالشفاء العاجل للأستاذ الدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس

كما تم اهداء درع الجامعة للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديراً لمشاركته وجهوده في دعم جهود جامعة حورس

كما حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع عدد من الطلاب أبناء مطروح بجامعة حورس وتهنئتهم بالتفوق العلمى والتخرج مع بدء مرحلة جديد للمشاركة في العمل والبناء لخدمة أنفسهم وأهلهم ومجتمعهم ووطنهم الأكبر مصر

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

أرخص 5 سيارات هاتشباك

