أمن المقاومة يحبط محاولة خطف أحد عناصره من مجموعة تعمل لصال

أفاد مصدر أمني في غزة إن "جهاز أمن المقاومة "رادع" نجح خلال عملية أمنية دقيقة في إحباط محاولة خطف أحد المقاومين داخل قطاع غزة كانت تقودها مجموعة مرتزقة تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء"صفا".

ودعا أبناء غزة إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاطٍ مشبوه أو عناصر مرتبطة بالاحتلال تعزيزًا للجبهة الداخلية وحماية للمقاومين.

وأضاف المصدر أن قوة "رادع" تمكّنت خلال الكمين من ضبط المركبة المستخدمة في المحاولة ومصادرة ما كان بحوزة أفراد المجموعة من عتاد عسكري.

وشدد على أن "أمن المقاومة يؤكد التزامه الثابت بملاحقة مرتزقة الاحتلال وتفكيك شبكاتهم".