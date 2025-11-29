عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم "درويش"

علّق الفنان عمرو يوسف على الفيديو الذي انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم متداولوه أنه تجاهل الفنانة دينا الشربيني خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد "درويش".

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية إن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا: "الفيديو ده ضحكني جدًا لما انتشر وقالوا إني تجاهلت دينا الشربيني.. لأ، دينا صاحبتي وحبيبتي وصديقتي العزيزة وبحبها جدًا، وعمري ما أتجاهلها".

وأكد الفنان أن العلاقة التي تجمعه بالشربيني قوية ووثيقة، وأنه استغرب تضخيم الموقف وتحريفه عن سياقه الحقيقي، خصوصًا أن هناك صداقة متينة تجمع بينهما داخل وخارج العمل.

يُذكر أن فيلم "درويش" يشهد مشاركة عدد من النجوم، ويُعد من أبرز الأعمال المطروحة مؤخرًا في دور العرض السينمائي.