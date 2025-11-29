بتهمة التعدي على أطفال في مدرسة دولية.. قرارات عاجلة من نيابة المنتزة

أصدرت النيابة العامة بالمنتزه، عددا من القرارات في واقعة تعدي عامل على أطفال بمدرسة دولية بالمنتزه.

وقررت النيابة حبس عامل بمدرسة دولية شهيرة بالمنتزه، في العقد الخامس من عمره، 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال أولياء الأمور وإدارة المدرسة.

القبض على العامل

وأكدت مصادر أن العامل المتهم أنكر الواقعة وقال "كنت بطبطب عليهم".

وقامت قوة من مباحث قسم منتزه ثاني بالإسكندرية بإلقاء القبض على عامل بإحدى المدارس الدولية الشهيرة، الواقعة في محيط اختصاص دائرة القسم، بعد ورود بلاغ ضده بقيامه بالتعدي على 4 طلاب بمرحلة رياض الأطفال.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من أولياء أمور عن قيام عامل في مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية، بالتعدي على أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، داخل أروقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية عن أنه قام بالاعتداء على 3 فتيات وطفل في مرحلة رياض الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وباشرت النيابة التحقيقات.