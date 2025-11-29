عنتيل مدرسة بفيصل.. تفاصيل المكالمات الجنسية مع الطالبات وسر السقوط| خاص

أدلى مدرس حاسب آلي بمدرسة بفيصل متهم بالتحرش بفتاة حيث قام بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية و إباحية من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية باعترافات تفصيلية لجريمته.

وجاءت اعترافات المتهم كالتالي:

س : ما اتهام الطالبه لك بالتحرش بها جنسيا ؟

ج : هو الي حصل اني بشتغل في مدرسه بفيصل ، وبعمل هناك مدس كمبيوتر ، المجني عليها تبقى طالبه في المدرسه ، واعرفها بحكم الدراسه . والي حصل أني بعتلها على الواتس اب من رقم معايا ، رساله فيها صور إباحية وكتبتلها إني عايز أنام معاها ، وهي مردتش عليا ، وفوجئت بعدها إن أبوها فضل يتصل على الرقم ده فانا كلمته من الرقم التاني واختلقت حوار وألفت قصه إن حد غيري هو اللي عمل كده ، ولكن هو عمل فيا محضر، ولقيت الشرطه جابتني ، واخدتني على النيابة.



س : ما هي طبيعه عملك ؟

ج: : انا مدرس كمبيوتر في مدرسه بفيصل الخاصه.



س : وما هي المؤهلات العلمية التي حصلت عليها ؟

ج : خريج كليه تربيه جامعه حلوان.



س : هل توجد ثمه علاقه فيما بينك وبين المجني عليها؟

ج : ايوة .



س : وما هي طبيعه تلك العلاقه ؟

ج : هي تبقى طالبه في المدرسه الي انا بشتغل فيها.



س : منذ متى نشأت تلك العلاقه ؟

ج : من حوالي ٦ شهور ، وديه الفترة الي كنت شغال فيها في قسم اللغات اللي هي فيه.



س:وهل من ثمه علاقه تطورت فيما بينك وبينها لأكثر من كونها طالبه ؟



ج : أنا كنت بحاول اتعرف عليها واهزر وافتح معاها مواضيع.



س: وما هو قصدك من ذلك ؟



ج : هو الي بيحصل أن البنات في المدرسه بيعملوا انشطه ورحلات وانا كنت بدخل اشترك معاهم في الحجات ديه عشان اتعرف عليهم وأهزر معاهم ويكون ليا صله بيهم .



س: وهل سبق وان تطورت العلاقه فيما بينك وبين أي من الطالبات في المدرسه ؟



ج : اه كان بيحصل.



س: وضح لنا ذلك تحديدا ؟

ج: كنت باخد أراقمهم بحكم الانشطه اللي بشترك معاهن فيها، وابتدي أتكلم معاهم واتعرف عليهم ، وكان سعت بيحصل علاقه عاطفيه



س : وكيف كانت تتطور تلك العلاقه ؟

ج : الموضوع مكنش بيخرج عن الكلام ع الواتس اب بشكل شخصي معاهم ، وانهم يحكولي عن حياتهم واتقرب ليهم واعرف منهم اسرار وبالشكل ده بيتعلقوا بيا.



س: وهل تطور الامر بين أي منهم الي ثمه محادثات جنسيه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي ؟

ج :احيانا بس بسيط جدًا ، وكلام بس مكنش بيبقى فيه صور ولا أي حاجه ، وهما بنات بردو صغيرين .



س: وما الذي كان يدفعك الي القيام بذلك ؟

ج: : بصراحه كنت بلاقي سعادتي وانبساطي في الامر ده.



س: وهل حاولت التحرش جسديا باي منهم قبل ذلك ؟

ج: لا بصراحه بس كنت بتعمد التواجد معاهم ، وكثرة الهزار والاشتراك معاهم في الانشطه.



س: وهل كانت الطالبه من بين الطالبات الذين كنت تقوم بالتواصل معهم بالكيفية؟



ج: بصراحه اه اعرفها وكنت ببقى معاها هي وزميلاتها في الانشطه الي بتحصل ولكن مكنش بيحصل تواصل بيني وبينها على الواتس اب كتير.



س: وهل من ثمه امر حال دون ذلك ؟



ج : انا حاولت قبل كده معاها وهي صدتني.



س: وما هو قصدك من ذلك ؟

ج : حاولت اكلمها أكثر من مرة ، وابعتلها على الواتس اب وهي مكنتش بتديني اهتمام ، ولا يترد عليا .



س: وما الذي كنت تقوم بارسالها لها ؟

ج: كنت ببعتلها في عيد ميلادها واقولها شكلك حلو ، وابعتلها قلوب وحجات كده بس هي مكنتش بتعبرني.



س: وهل قمت بالتواصل معها عقب ذلك ؟

ج: ايوة.



س: متى حدث ذلك ؟

ج: كان يوم ٢٠٢٥/٧/٣١ .



س: وكيف قمت بالتواصل معها ؟

ج : عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب .



س: وملك من ذلك الخط ؟

ج : انا كنت شاريه فترة والخط ده بتاعي.



س: وهل المجني عليها على علم بذلك الرقم ؟

ج: لا هي متعرفهوش.



س: وما هو مضمون الرساله التي قمت بارسالها اليها تحديدا ؟

ج: كلمتها كـني واحد معرفهاش، وبعتلها صور اباحيه" واحد نايم مع واحده " وقولتها اني نفسي أنام معاكي بالشكل ده.



س: وما الذي بدر منها تجاه ذلك ؟

ج : مردتش



ملحوظة : حيث قمنا بعرض المحادثه المرفقه بالتحقيقات عليه وقرر انها ذات المحادثه التي قام براسالها للمجني عليها. تمت

الملحوظة

س: وهل من ثمه تواصل حدث بينك وبينها عقب ذلك ؟

ج: ايوة.

س: هل سبق وان اقترفت تلك الواقعه قبل ذلك ؟

ج: كنت أحيانا بتعرف على بنات عن طريق التواصل الاجتماعي،ويحصل بيني وبينهم محادثات جنسيه.

س: ما هي حالتك الاجتماعيه ؟

ج: انا خاطب.



ملحوظة : حيث قمنا بفض الحرز المعروض رفقه المتهم والذي يحمل رقم ٦٢٦ جزئي وبفضه تبين احتوائه على هاتف محمول

ازرق اللون ماركه ريلمي ، وبمواجهة المتهم به ؛ قرر انه الهاتف المحمول المملوك له وبفحصه تبين احتوائها على ذات المحادثه التي يقوم بتهديد والد المجني عليها فيها والتي سبق مواجهته بها ، وتبين ايضًا احتوائها على بعض صور لسيدات بجسد عار ، وكذلك

صور للمتهم حال عدم ارتدائه لثمه ملابس ، وقد اقر المتهم بأن جميعها خاصه به ، وانه من ضمن ما يقوم به حتال تعرفه على

سيدات تمت الملحوظة.



س: ما هو قولك فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات الخاص بالواقعه ( تولناه عليه جمله وتفصيلاً ) ؟

ج : الي حصل انا قبلت عليه.



س: وما هو قولك فيما قررها كل من المجني عليها وكذلك والدها بتحقيقات النيابة العامه تولناه عليه جمله وتفصيلاً ؟

ج: ايوة الكلام ده حصل



س: كيف تم ضبطك ؟

ج : فوجئت بالمباحث قامت بضبطي في الطالبيه ناحيه شارع العروبة استوقفوني هناك عن طريق مكالمه تيلفون جاتلي وقالولي انهم من قسم الطالبيه ، ولما وقفت فوجئت انهم مسكوني واخدوني على القسم.



س : متى حدث ذلك ؟

ج : الكلام ده حصل امبارح ۲۰۲۵/۸/۱۰ مساءًا بس مش متذكر امتى.



س: وهل من تمه حوار دار فيما بينك وبينهم أنذاك ؟

ج : واجهوني باني حصل وانا الكرت تماما وقتها.



س: هل لديك ثمه سوابق ؟

ج: لا .

