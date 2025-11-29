عنتيل مدرسة بفيصل.. تفاصيل المكالمات الجنسية مع الطالبات وسر السقوط| خاص

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصطفي رجب

أدلى مدرس حاسب آلي بمدرسة بفيصل متهم بالتحرش بفتاة حيث قام بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية و إباحية من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية باعترافات تفصيلية لجريمته.

وجاءت اعترافات المتهم كالتالي: 

س :  ما اتهام الطالبه لك بالتحرش بها جنسيا ؟
ج : هو الي حصل اني بشتغل في مدرسه بفيصل ، وبعمل هناك مدس كمبيوتر ، المجني عليها تبقى طالبه في المدرسه ، واعرفها بحكم الدراسه . والي حصل أني بعتلها على الواتس اب من رقم معايا ، رساله فيها صور إباحية وكتبتلها إني عايز أنام معاها ، وهي مردتش عليا ، وفوجئت بعدها إن أبوها فضل يتصل على الرقم ده فانا كلمته من الرقم التاني واختلقت حوار وألفت قصه إن حد غيري هو اللي عمل كده ، ولكن هو عمل فيا محضر، ولقيت الشرطه جابتني ، واخدتني على النيابة.
 

س : ما هي طبيعه عملك ؟
ج: : انا مدرس كمبيوتر في مدرسه بفيصل الخاصه.
 

س : وما هي المؤهلات العلمية التي حصلت عليها ؟
ج : خريج كليه تربيه جامعه حلوان.


س : هل توجد ثمه علاقه فيما بينك وبين المجني عليها؟

ج : ايوة .


س :  وما هي طبيعه تلك العلاقه ؟
ج : هي تبقى طالبه في المدرسه الي انا بشتغل فيها.
 

س : منذ متى نشأت تلك العلاقه ؟
ج : من حوالي ٦ شهور ، وديه الفترة الي كنت شغال فيها في قسم اللغات اللي هي فيه.
 

س:وهل من ثمه علاقه تطورت فيما بينك وبينها لأكثر من كونها طالبه ؟


ج : أنا كنت بحاول اتعرف عليها واهزر وافتح معاها مواضيع.
 

س: وما هو قصدك من ذلك ؟


ج : هو الي بيحصل أن البنات في المدرسه بيعملوا انشطه ورحلات وانا كنت بدخل اشترك معاهم في الحجات ديه عشان اتعرف عليهم وأهزر معاهم ويكون ليا صله بيهم .
 

س: وهل سبق وان تطورت العلاقه فيما بينك وبين أي من الطالبات في المدرسه ؟


ج :  اه كان بيحصل.
 

س:  وضح لنا ذلك تحديدا ؟
ج: كنت باخد أراقمهم بحكم الانشطه اللي بشترك معاهن فيها، وابتدي أتكلم معاهم واتعرف عليهم ، وكان سعت بيحصل علاقه عاطفيه
 

س :  وكيف كانت تتطور تلك العلاقه ؟
ج :  الموضوع مكنش بيخرج عن الكلام ع الواتس اب بشكل شخصي معاهم ، وانهم يحكولي عن حياتهم واتقرب ليهم واعرف منهم اسرار وبالشكل ده بيتعلقوا بيا.
 

س:  وهل تطور الامر بين أي منهم الي ثمه محادثات جنسيه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي ؟
ج :احيانا بس بسيط جدًا ، وكلام بس مكنش بيبقى فيه صور ولا أي حاجه ، وهما بنات بردو صغيرين .
 

س:  وما الذي كان يدفعك الي القيام بذلك ؟
ج: : بصراحه كنت بلاقي سعادتي وانبساطي في الامر ده.
 

س:  وهل حاولت التحرش جسديا باي منهم قبل ذلك ؟
ج: لا  بصراحه بس كنت بتعمد التواجد معاهم ، وكثرة الهزار والاشتراك معاهم في الانشطه.

س:  وهل كانت الطالبه من بين الطالبات الذين كنت تقوم بالتواصل معهم بالكيفية؟


ج: بصراحه اه اعرفها وكنت ببقى معاها هي وزميلاتها في الانشطه الي بتحصل ولكن مكنش بيحصل تواصل بيني وبينها على الواتس اب كتير.
 

س:  وهل من ثمه امر حال دون ذلك ؟


ج : انا حاولت قبل كده معاها وهي صدتني.
 

س: وما هو قصدك من ذلك ؟
ج : حاولت اكلمها أكثر من مرة ، وابعتلها على الواتس اب وهي مكنتش بتديني اهتمام ، ولا يترد عليا .
 

س:  وما الذي كنت تقوم بارسالها لها ؟
ج: كنت ببعتلها في عيد ميلادها واقولها شكلك حلو ، وابعتلها قلوب وحجات كده بس هي مكنتش بتعبرني.
 

س:  وهل قمت بالتواصل معها عقب ذلك ؟
ج: ايوة.
 

س:  متى حدث ذلك ؟
ج: كان يوم ٢٠٢٥/٧/٣١ .
 

س:  وكيف قمت بالتواصل معها ؟
ج : عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب .
 

س: وملك من ذلك الخط ؟
ج : انا كنت شاريه فترة والخط ده بتاعي.
 

س:  وهل المجني عليها على علم بذلك الرقم ؟
ج:  لا هي متعرفهوش.
 

س:  وما هو مضمون الرساله التي قمت بارسالها اليها تحديدا ؟
ج:  كلمتها كـني واحد معرفهاش، وبعتلها صور اباحيه" واحد نايم مع واحده " وقولتها اني نفسي أنام معاكي بالشكل ده.


س:  وما الذي بدر منها تجاه ذلك ؟
ج : مردتش
 

ملحوظة : حيث قمنا بعرض المحادثه المرفقه بالتحقيقات عليه وقرر انها ذات المحادثه التي قام براسالها للمجني عليها. تمت
الملحوظة
س:  وهل من ثمه تواصل حدث بينك وبينها عقب ذلك ؟
ج: ايوة.

س: هل سبق وان اقترفت تلك الواقعه قبل ذلك ؟
ج: كنت أحيانا بتعرف على بنات عن طريق التواصل الاجتماعي،ويحصل بيني وبينهم محادثات جنسيه.

س: ما هي حالتك الاجتماعيه ؟
ج: انا خاطب.
 

ملحوظة : حيث قمنا بفض الحرز المعروض رفقه المتهم والذي يحمل رقم ٦٢٦ جزئي وبفضه تبين احتوائه على هاتف محمول
ازرق اللون ماركه ريلمي ، وبمواجهة المتهم به ؛ قرر انه الهاتف المحمول المملوك له وبفحصه تبين احتوائها على ذات المحادثه التي يقوم بتهديد والد المجني عليها فيها والتي سبق مواجهته بها ، وتبين ايضًا احتوائها على بعض صور لسيدات بجسد عار ، وكذلك
صور للمتهم حال عدم ارتدائه لثمه ملابس ، وقد اقر المتهم بأن جميعها خاصه به ، وانه من ضمن ما يقوم به حتال تعرفه على
سيدات تمت الملحوظة.
 

س:  ما هو قولك فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات الخاص بالواقعه ( تولناه عليه جمله وتفصيلاً ) ؟
ج : الي حصل انا قبلت عليه.
 

س:  وما هو قولك فيما قررها كل من المجني عليها  وكذلك والدها بتحقيقات النيابة العامه  تولناه عليه جمله وتفصيلاً  ؟
ج: ايوة الكلام ده حصل
 

س:  كيف تم ضبطك ؟
ج : فوجئت بالمباحث قامت بضبطي في الطالبيه ناحيه شارع العروبة استوقفوني هناك عن طريق مكالمه تيلفون جاتلي وقالولي انهم من قسم الطالبيه ، ولما وقفت فوجئت انهم مسكوني واخدوني على القسم.
 

س : متى حدث ذلك ؟
ج : الكلام ده حصل امبارح ۲۰۲۵/۸/۱۰ مساءًا بس مش متذكر امتى.
 

س:  وهل من تمه حوار دار فيما بينك وبينهم أنذاك ؟
ج : واجهوني باني حصل وانا الكرت تماما وقتها.
 

س:  هل لديك ثمه سوابق ؟
ج: لا .
 

مدرس حاسب آلي بمدرسة الملك فيصل مدرسة الملك فيصل مدرس حاسب آلي التحرش بفتاة تلميحات جنسية وسائل الاتصالات الإلكترونية اعترافات

