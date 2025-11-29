بيشترى لعب أطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل نصب تاجر على شخص أجنبى بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضرر خلاله (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية قيمة حاويتى ألعاب أطفال قام بتصديرهما له ولدى مطالبته بقيمتها تهرب منه.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فـى حقه (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق).. وبمواجهته أقر بوجود معاملات تجارية بينه وبين الشاكى فـى مجال إستيراد ألعاب الأطفال وأنه قام بتوقيع شيكات لصالح أحد شركاء الشاكى وتعثر فى سدادها وصدر بشأنها أحكام قضائية ضده.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.