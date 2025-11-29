قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
أبو العينين: الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم
توك شو

المجلس القومي للمرأة يعلن تسليط الضوء على العنف والابتزاز الإلكتروني

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
محمد البدوي

قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن العنف ضد المرأة لا يؤذي الفرد فقط، بل يمس المجتمع بأكمله، موضحة أن الحملة التي أطلقها المجلس منذ عشر سنوات ركزت هذا العام على العنف والابتزاز الإلكتروني والتنمر عبر منصات التواصل، باعتبارها أشكالاً جديدة تهدد نجاح السيدات في جميع المجالات سواء الرياضية أو العلمية أو المهنية.

وأكدت عبد المنعم في حديثها لقناة إكسترا نيوز ، أن هذه الهجمات الإلكترونية لا تؤثر فقط على الشخصيات البارزة، بل تمتد لتطال المقربين والداعمين لها وحتى الفتيات الصغيرات اللواتي يطمحن لتحقيق نجاحات مستقبلية.

وأوضحت أن القانون المصري، وبخاصة قانون تقنية المعلومات رقم 75 لسنة 2018، يضمن محاسبة كل من يسيء استخدام التكنولوجيا ضد الآخرين.

 دعم الرئيس السيسي للمرأة 

وأشارت إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة كان محورياً منذ الاستراتيجية الوطنية 2017-2030 وعام المرأة 2016، حيث يسعى لتطوير القوانين وتشجيع السيدات على العمل وتحمل المسؤولية بدون عنف أو انتهاك، مؤكدة أن هذه الجهود أساسية لتعزيز حماية المرأة وتمكينها في المجتمع.

