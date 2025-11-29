المجلس القومي للمرأة يعلن تسليط الضوء على العنف والابتزاز الإلكتروني

قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن العنف ضد المرأة لا يؤذي الفرد فقط، بل يمس المجتمع بأكمله، موضحة أن الحملة التي أطلقها المجلس منذ عشر سنوات ركزت هذا العام على العنف والابتزاز الإلكتروني والتنمر عبر منصات التواصل، باعتبارها أشكالاً جديدة تهدد نجاح السيدات في جميع المجالات سواء الرياضية أو العلمية أو المهنية.

وأكدت عبد المنعم في حديثها لقناة إكسترا نيوز ، أن هذه الهجمات الإلكترونية لا تؤثر فقط على الشخصيات البارزة، بل تمتد لتطال المقربين والداعمين لها وحتى الفتيات الصغيرات اللواتي يطمحن لتحقيق نجاحات مستقبلية.

وأوضحت أن القانون المصري، وبخاصة قانون تقنية المعلومات رقم 75 لسنة 2018، يضمن محاسبة كل من يسيء استخدام التكنولوجيا ضد الآخرين.

دعم الرئيس السيسي للمرأة

وأشارت إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة كان محورياً منذ الاستراتيجية الوطنية 2017-2030 وعام المرأة 2016، حيث يسعى لتطوير القوانين وتشجيع السيدات على العمل وتحمل المسؤولية بدون عنف أو انتهاك، مؤكدة أن هذه الجهود أساسية لتعزيز حماية المرأة وتمكينها في المجتمع.