قومي المرآة ببني سويف يستضيف ورشة “إعداد المدربين من أجل الاستدامة”

استضاف مقر المجلس القومي للمرأة ببني سويف برئاسة نرمين محمود ورشة تدريبية بعنوان "إعداد المدربين من أجل الاستدامة"، التي تم تنفيذها ضمن برنامج "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر – رابحة: التدريب من أجل التوظيف".

تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز دور التدريب كأداة لبناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة.

وشارك في الورشة 17 متدرباً ومتدربة من أبناء محافظة بني سويف، حيث تناول البرنامج عدة محاور أساسية ركزت على تنمية المهارات الشخصية والمهنية اللازمة للعمل في مجال التدريب، مثل مواصفات التدريب الفعّال، والفرق بين العرض التقديمي والتيسير، وطرق تصميم الجلسات التدريبية وآليات قياس أثر التدريب.

وشهدت الفعالية مشاركة الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بمحافظة بني سويف، ممثلاً عن المحافظة في برامج تدريب القيادات العليا بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتم تنفيذ هذا المشروع في إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة، وبدعم من حكومة كندا ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية، بما يعزز جهود المحافظة نحو دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا.