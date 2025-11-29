مصطفى غريب يكشف حقيقة ارتباطه بـ هيفاء وهبي

سخر الفنان مصطفى غريب، من الشائعات التي أطلقت عليه في الفترة الأخيرة أنه على علاقه بالفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي.

وكشف غريب خلال برنامج أبلة فاهيتا، المُذاع على قناة MBC مصر، أن الأمر غير صحيح بالمرة مرددا: أكتر شائعة غريبة سمعتها عليا إن في حاجة بيني وبين هيفاء وهبي.

ونوه غريب أنه له مواصفات خاصة في فتاة أحلامه قائلا: " فتاة أحلامي لازم يكون دمها خفيف وطيبة".

أعرب الفنان مصطفى غريب عن سعادته بمشاركته فى احتفالية “وطن سلام” التى أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى العاصمة الإدارية.

وقال مصطفى غريب فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، احساس بالفخر طبعا انى قدام رئيس بلدى واحتفالية لبلدى مصر ، عمرى ما اتاخر طبعا "