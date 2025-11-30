دهست طالبة في الشروق.. سيدة تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

قررت نيابة الشروق، حبس سيدة 4 أيام متهمة بدهس طالبة في منطقة الشروق.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة دهست طالبة في منطقة الشروق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق بالشروق.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام سيدة بطالبة اثناء سيرها بالشارع في منطقة الشروق ووفاة الطالبة في الحال وتم نقل الجثمان لثلاجة المستشفى والتحفظ على السيدة في قسم الشرطة.

وتبين من التحريات أن الحادث مروري وليس بين المتهمة والمجني عليها خلافات وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

ويعتبر القتل الخطأ من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القتل الخطأ طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة القتل الخطأ

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وقررت نيابة الشروق، تكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن سبب وفاة طفلة الشروق وتحديد الإصابات التي لحقت بالمجني عليها نتيجة حادث دهس في منطقة الشروق.

كما طلب نيابة الشروق ، تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على وجود شبهة جنائية أو وجود خلافات سابقة بين المتهمة والمجني عليها طفلة الشروق من عدمه، بينما قررت النيابة حبس المتهمة بدهس الطالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها لحين ورود التحريات التكميلية لمباحث قسم شرطة الشروق.