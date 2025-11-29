حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

قررت نيابة الشروق، حبس سيدة 4 أيام متهمة بدهس طالبة في منطقة الشروق.

وكانت القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة دهست طالبة في منطقة الشروق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الاهالي افاد بوقوع حادث مروري على الطريق بالشروق.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام سيدة ب طالبة اثناء سيرها بالشارع ووفاة الطالبة في الحال وتم نقل الجثمان لثلاجة المستشفى والتحفظ على السيدة في قسم الشرطة.

وتبين من التحريات أن الحادث مروري وليس بين المتهمة والمجني عليها خلافات وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.