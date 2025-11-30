فؤاد بدراوي: التجاوزات في المرحلتين تتطلب إلغاء الانتخابات كُلياً

قال فؤاد بدراوي ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن إصدار المحكمة الإدارية العليا 26 قراراً بإلغاء الانتخابات في 27 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب،لتضاف إلى 19 دائرة قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاءها في وقت سابق،لتبلغ الدوائر الملغية خلال هذه المرحلة فقط 46 دائرة، مايعني أن كثير من التجاوزات قد ضربت العملية الانتخابية في خطواتها التي أصابها العوار المؤكد.

وأضاف بدراوي في بيان له : “وعلى ضوء ماحدث - أيضاً - في المرحلة الثانية للانتخابات،ونظراً لوجود الكثير من الطعون التي سَتُنظر لاحقاً لمناقشة المطاعن التي تشابهت تماماً مع المرحلة الأولى،أرى، من الناحية السياسية، أن التجاوزات التي حدثت في المرحلتين تتطلب إلغاء الانتخابات كُلياً،وهي وجهة نظر سياسية ليس لها علاقة بالقرارات الصادرة عن قضاءنا العظيم”.

واختتم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: نحن في انتظار قرار فخامة رئيس الجمهورية لوضع حدٍ لماحدث خلال انتخابات نواب مصر،وإذا كان البعض يتحدث عن الفراغ التشريعي، فإن الدستور في مادته 156 يُجيز لرئيس الجمهورية في حالة غياب المجلس أن يُصدر قرارات بقوانين يتم عرضها على المجلس بعد عودته.