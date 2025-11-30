مطار مرسى علم يستقبل 26 رحلة دولية تحمل نحو 5 آلاف سائح

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 26 رحلة طيران دولية أغلبها من المطارات الأوروبية، على متنها نحو 5 آلاف سائح، في إطار موسم السياحة الصيفي.

وذلك ضمن 135 رحلة أسبوعية من المقرر أن تستقبلها المحافظة خلال الأسبوع الجاري، والذي انطلق أمس السبت ويستمر حتى الجمعة المقبلة.

وقالت إدارة المطار إن السلطات المختصة كثفت جهودها لتسهيل إجراءات دخول السياح، مع الالتزام الكامل بالتدابير الأمنية والصحية المعتمدة، تمهيدًا لنقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم لقضاء عطلاتهم على الشواطئ ذات السمعة العالمية.

وحسب جداول الرحلات، يشمل جدول اليوم 7 رحلات من ألمانيا، و11 رحلة من بولندا، و5 رحلات من إيطاليا، بالإضافة إلى رحلة من التشيك وتركيا، ورحلة داخلية من مطارات مصرية، ورحلة من لوكسمبورج.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن مطار مرسى علم يستقبل رحلات أسبوعية من 12 دولة مختلفة، منها هولندا وبلجيكا وبولندا وألمانيا وإيطاليا والتشيك، مما يعكس ارتفاع الإقبال الأوروبي على السياحة الشاطئية في البحر الأحمر ويعزز الحركة السياحية في المنطقة.