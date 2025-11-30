30 مليون جنيه.. تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة تحلية مياه البحر بدهب

افتتح اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، أعمال تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة تحلية مياه البحر القديمة بمدينة دهب.

وذلك بحضور المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عصام جلال، رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والمهندسة حنان عمر، رئيس الشركة بمحافظة جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.



وقال المحافظ، إن مدينة تضم محطة تحلية جديدة تعمل بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، وهذه المحطة كافية لسد احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية، وجاري العمل على تطوير محطة التحلية القديمة لزيادة حصة المدينة من المياه لسد الفجوة خلال الاقبال السياحي.



واوضح أنه جرى الانتهاء من تطوير الوحدة الثالثة بمحطة تحلية مياه البحر القديمة بطاقة 3 آلاف متر مكعب يومي. وتعد إحدى الوحدات بالمحطة، ومن المقرر أن يجري خلال الفترة المقبلة تطوير الوحدتين، بهدف زيادة المخزون للمياه، لتصبح مدينة دهب مأمنة بالكامل، تزامنا مع المخطط الاستراتيجي المقرر تنفيذه لتطوير المدينة.



وأوضحت المهندسة حنان عمر، رئيس الشركة بمحافظة جنوب سيناء، أن إنتاج المحطة قبل أعمال الاحلال والتجديد انخفض إلى 2000متر مكعب يومي، بجانب ارتفاع نسبة الملوحة إلى 800جزء في المليون، وارتفاع معدل استهلاك الكهرباء إلى 8,5 ك- وات متر مكعب، وبلغ تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه المحلاة 26 جنيه.



وجرى رفع كفاءة وإعادة تأهيل مكونات المحطة بتكلفة 30 مليون جنيه.



وأكدت أن اعمال الاحلال تضمنت آبار السحب، ومرحلة المعالجة الابتدائية، ومرحلة فصل الأملاح، ومرحلة المعالجة النهائية، ووحدات موفرة للطاقة، ومضخة الضغط العالي، ولوحات الجهد المتوسط والمنخفض، واللوحات الكهربائية، محولات القدرة، وآبار الإرث.



وأشارت إلى أنه جرى ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمحطة بعد التطوير إلى 3000 متر مكعب يومي، وانخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية إلى 3,5ك - وات متر مكعب، وانخفاض نسبة ملوحة المياه المنتجة إلى 350 جزء في المليون، طبقا لاشتراطات وزارة الصحة، وبلغ تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه المحلاة 13,5 جنيه.