قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد
وزيرة التضامن تدشن مبادرة لتوعية أطفال الريف بمخاطر التدخين والمخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

30 مليون جنيه.. تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة تحلية مياه البحر بدهب

افتتاح المحطة بدهب
افتتاح المحطة بدهب
ايمن محمد

افتتح اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، أعمال تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة تحلية مياه البحر القديمة بمدينة دهب.

وذلك بحضور المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عصام جلال، رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والمهندسة حنان عمر، رئيس الشركة بمحافظة جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.


وقال المحافظ، إن مدينة تضم محطة تحلية جديدة تعمل بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، وهذه المحطة كافية لسد احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية، وجاري العمل على تطوير محطة التحلية القديمة لزيادة حصة المدينة من المياه لسد الفجوة خلال الاقبال السياحي.


واوضح أنه جرى الانتهاء من تطوير  الوحدة الثالثة بمحطة تحلية مياه البحر القديمة بطاقة 3 آلاف متر مكعب يومي. وتعد إحدى الوحدات بالمحطة، ومن المقرر أن يجري خلال الفترة المقبلة تطوير الوحدتين، بهدف زيادة المخزون للمياه، لتصبح مدينة دهب مأمنة بالكامل، تزامنا مع المخطط الاستراتيجي المقرر تنفيذه لتطوير المدينة.


وأوضحت المهندسة حنان عمر، رئيس الشركة بمحافظة جنوب سيناء، أن إنتاج المحطة قبل أعمال الاحلال والتجديد انخفض إلى 2000متر مكعب يومي، بجانب ارتفاع نسبة الملوحة إلى 800جزء في المليون، وارتفاع معدل استهلاك الكهرباء إلى 8,5 ك- وات متر مكعب، وبلغ تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه المحلاة 26 جنيه. 


وجرى رفع كفاءة وإعادة تأهيل مكونات المحطة بتكلفة 30 مليون جنيه.


وأكدت أن اعمال الاحلال تضمنت آبار السحب، ومرحلة المعالجة الابتدائية، ومرحلة فصل الأملاح، ومرحلة المعالجة النهائية، ووحدات موفرة للطاقة، ومضخة الضغط العالي، ولوحات الجهد المتوسط والمنخفض، واللوحات الكهربائية، محولات القدرة، وآبار الإرث.


وأشارت إلى أنه جرى ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمحطة بعد التطوير إلى 3000 متر مكعب يومي، وانخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية إلى 3,5ك - وات متر مكعب، وانخفاض نسبة ملوحة المياه المنتجة إلى 350  جزء في المليون، طبقا لاشتراطات وزارة الصحة، وبلغ تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه المحلاة 13,5 جنيه.

جنوب سيناء دهب افتتاح المحافظ محطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزير الخارجية الروسي: أوروبا لم تستغل جميع فرصها لحل النزاع في أوكرانيا

صورة أرشيفية

موسم الزيتون يتحول لساحة اعتداءات..مستوطنون يهاجمون المزارعين الفلسطينيين

صورة أرشيفية

إسرائيل تضع الموعد النهائي لتوجيه ضرباتها القادمة إلى إيران

بالصور

جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمقادير بسيطة.. طريقة تحضير كيك الزبادى

طريقة تحضير كيك الزبادى..
طريقة تحضير كيك الزبادى..
طريقة تحضير كيك الزبادى..

فيديو

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد