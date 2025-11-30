قرارات رادعة داخل المدارس.. وزارة التعليم تحمي كرامة المعلم وتعيد الانضباط بين الطلاب والمعلمين

حوادث كثيرة حدثت خلال الأيام الماضية بين المعلمين والطلاب، والتي تؤكد على تراجع المنظومة التعليمية، والعلاقة الطيبة التي تبنى على أساس الاحترام والحب بين الطالب والمعلم، وجاء قرار وزير التعليم يؤكد على احترام المعلم والتزام الطالب بمعايير الأخلاق…

الإسكندرية

وجهت نسرين فضل، الإخصائية النفسية بمدرسة عبد السلام المحجوب الرسمية لغات بمحافظة الإسكندرية، الشكر لوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بعد قراره بفصل الطلاب المتجاوزين ضدها، لمدة عام، وقالت إن القرار كان مفاجئا بالنسبة لها.

وأضافت، أنها تتوجه حاليًا إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لمراجعة أسماء الطلاب المتورطين في الواقعة، لتنفيذ القرار الوزاري الصادر بحقهم.

قرار وزير التربية و التعليم

وفي ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والذي ظهر خلاله عدد من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة متعمدين خلالها إهانة احدى المعلمات بالمدرسة، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.

وقرر الوزير محمد عبد اللطيف إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

ووجه الوزير بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على أن كرامة المعلّم خطٌ أحمر، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون ولن تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمسّ هيبة المعلّم، وأن الانضباط المدرسي واحترام المعلّم هما الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية، مشيرا إلى أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو تجاوز في حق أي معلم سيقابل بإجراءات رادعة وفورية.

القليوبية

قررت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية فصل طالبة لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية قيامها بسلوك مخالف داخل المدرسة، تمثل في الرقص، وذلك تطبيقًا للائحة الانضباط المدرسي رقم (150) لسنة 2024.

وجاءت خلال اليوم الدراسي، وتم رصدها من قبل إدارة المدرسة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع الأمر إلى إدارة الخصوص التعليمية التي قررت توقيع عقوبة الفصل المؤقت، حفاظًا على الانضباط داخل المؤسسة التعليمية وعدم الإخلال بسير العملية التعليمية.

وقال مدير الإدارة التعليمية أن لجنة الحماية المدرسية على مستوى الإدارة التعليمية تعتزم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لبحث توقيع أقصى عقوبة مقررة وفقًا للائحة الانضباط، لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات داخل المدارس، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.