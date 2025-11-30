٢٣٧ مخالفة تموينية في حملات رقابية بقنا خلال أسبوع

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا بحملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت الأسواق لضبط المخالفات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا حسن القط، أن الحملات استهدفت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، وأسفرت عن تحرير 237 مخالفة تموينية متنوعة أبرزها : 174 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار ، 23 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 2 محضر ذبح خارج المجازر ، محضر بيع اسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر ، محضر سلع منتهية الصلاحية.

وفي قطاع المخابز ، تم تحرير 5 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات ، 6 محاضر عدم الاعلان عن قائمة التشغيل ، 2 محضر عدم نظافة أدوات العجن ، و4 محاضر مخابز مغلقة ، و5 محاضر نقص وزن الخبز ، و2 محضر تصرف في دقيق بلدي ، و2 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن ، و7 محاضر عدم وجود ميزان حساس سليم ، كما تمكنت المديرية من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 97 علبة زبادي و228 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

وأشار القط إلى أن المديرية مستمرة في تنظيم حملات رقابية يومية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، وأنها شاركت في حملات بالتعاون مع مجلس مدينة قنا والطب البيطري ، وذلك لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال ، مؤكدًا أن الدولة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المتابعة الدقيقة لكافة المنشأت التموينية والأسواق.