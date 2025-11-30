قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الصحيحة.. لا تفوت هدي النبي واتباع سنته
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة مصر لكرة السلة الموحدة للأولمبياد الخاص تستعد للمشاركة في كأس العالم

البعثة المصرية تستعد للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة الموحدة للأولمبياد الخاص 3x3
البعثة المصرية تستعد للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة الموحدة للأولمبياد الخاص 3x3
علا محمد

تواصل البعثة المصرية استعداداتها المكثفة قبل المشاركة في كأس العالم لكرة السلة الموحدة 3x3  للأولمبياد الخاص المقرر إقامتها بمدينة سان خوان – بورتوريكو خلال الفترة من 3  إلى 9 ديسمبر 2025، حيث يخوض الفريق استعداداته الأخيرة بروح عالية وطموحات كبيرة لتمثيل مصر بالشكل الذي يليق باسمها.

ويأتي المنتخب المصري ضمن فرق المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من منتخب بورتوريكو – البلد المستضيف ، منتخب أنجولا ، منتخب جاميكا ، بالإضافة إلي المنتخب المصري.
وفي تصريح خاص، توجه المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري بالشكر والتقدير إلى وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، على دعمها الكامل للبعثة وتذليل كل العقبات، فضلًا عن دورها في إصدار القرار الوزاري الرسمي بسفر البعثة في الوقت المناسب.

وأضاف "محمود" أنه يتواصل خلال الفترة الحالية بشكل مستمر مع الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة للاطمئنان على جميع الترتيبات الفنية والإدارية، مؤكداً ثقته التامة في جاهزية الفريق لتقديم أداء قوي ومشرف في الكأس .

وتضم البعثة المصرية معالي الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري , الدكتور باسم تهامي رئيساً للبعثة , أميرة فرج  مدربة الفريق واللاعبات روان علي ، ماريان فانوس ، ميادة عبد الرحمن ، والشريكات فريدة الشنواني ,فريدة مسعد. 

وقد احتضنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، حيث شهدت التدريبات مستوى متميزاً من التركيز والتجهيز البدني والفني تحت قيادة الكابتن أميرة فرج مدربة الفريق، وبمتابعة مباشرة من الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة.

ومن المنتظر أن تدخل البعثة المصرية غدًا الاثنين معسكرًا مغلقًا بالقاهرة، قبل السفر في اليوم التالي إلى بورتوريكو لبدء مشوارها في البطولة، وسط دعم واسع من أسرة الأولمبياد الخاص المصري والجمهور الرياضي.

البعثة المصرية استعداداتها المكثفة كأس العالم لكرة السلة الموحدة 3x3 للأولمبياد بورتوريكو منتخب بورتوريكو منتخب جاميكا أنجولا المنتخب المصري الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

أرشيفية

تزامنا مع زيارة بابا الفاتيكان .. قوات الإحتلال تقصف جنوب لبنان

قانون ترامب يضرب قلب الريف: عيادات تُغلق وبلدات بأكملها تُترك بلا رعاية طبية

قانون ترامب يضرب الريف الأمريكي.. عيادات تُغلق وبلدات بلا رعاية طبية

أرشيفية

مواجهات مع قولت الاحتلال خلال اقتحام بلدتي قصرة وعقربا جنوبي نابلس

بالصور

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد