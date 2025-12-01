أسعار الدولار اليوم الاثنين 30-11-2025

تراجع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك أمس خلال تعاملات الأحد.

شهدت البنوك المصرية تراجعًا طفيفًا في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الدولار اليوم الاثنين

واليوم الاثنين أول تعاملات 30 نوفمبر 2025، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

أسعار الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار في :"بنك مصر، بنك قطر الوطني الأهلي" 47.70 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع



وفي البنك االأهلي الكويتي سجل 47.68 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع:



سعر صرف الدولار الان

في عدد من البنوك:"البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، بنك نكست، بنك التنمية الصناعية، البنك المصري الخليجي، ميد بنك " وصل إلى 47.65 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

ونفس السعر سجله في بنوك:"الشركة المصرفية العربية الدولية، قناة السويس، القاهرة، البنك العربي الأفريقي الدولي، المصرف المتحد".

البنك العقاري المصري العربي سجل الدولار 47.64 جنيه للشراء و47.54

في عدد من البنوك: المصرف العربي الدولي، بنك فيصل الإسلامي، بنك إتش إس بي سي، البنك الأهلي المتحد سجل 47.63 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع