محافظات

ندوة توعوية حول “تجديد الخطاب الديني” بطب أسنان الإسكندرية

أحمد بسيوني

نظّمت كلية طب الأسنان، أمس، ندوة توعوية بعنوان "تجديد الخطاب الديني ورفع الوعي لدى الشباب"، حاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام وعظ الأزهر الشريف، وشارك بالحضور الدكتورة ريهام الديباني القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد ممدوح شكري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها رمزي تعلب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لمياء الشافعى مساعد منسق الجامعة لمقرر قضايا مجتمعية، والدكتورة إيناس عمر منسق مقرر القضايا المجتمعية بالكلية.

  وفي كلمتها، أكدت الدكتورة ريهام الديباني أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي اتساقًا مع رسالة الكلية والجامعة في بناء شخصية طلابية واعية ومستنيرة، بعيدة عن الأفكار المتطرفة، وأشارت إلى حرص الكلية على مواصلة تنفيذ الأنشطة التوعوية التي تُسهم في دعم الطلاب وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في خدمة المجتمع، موجّهة الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر لهذه المبادرات الهادفة.

  وخلال الندوة، تناول فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل أهمية تجديد الخطاب الديني ودوره في ترسيخ مبادئ الفكر السليم وحماية الشباب من الأفكار المغلوطة، داعيًا الطلاب إلى التحلّي بالأخلاق والقيم الحميدة، والتقرب إلى الله، واختيار القدوة الحسنة، كما حذّر من مخاطر الغزو الفكري الخارجي وتأثيره السلبي على المجتمع، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في تلقي المعلومات والرجوع إلى أهل العلم ومؤسسات الأزهر الشريف لاستبيان الحقائق.

  وفى ختام اللقاء، طرح الطلاب مجموعة من الأسئلة والاستفسارات الدينية التي تمت الإجابة عنها، كما قامت إدارة الكلية بتكريم فضيلة الدكتور إبراهيم الجمل تقديرًا لمشاركته وجهوده في نشر الوعي وتعزيز الفكر المستنير بين طلاب الجامعة.

يأتي هذا فى إطار الدور المجتمعي لجامعة الإسكندرية وحرصها على نشر الوعي والفكر المستنير بين طلابها، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة.

الاسكندرية طب الأسنان ندوة توعوية الخطاب الديني رفع الوعي

