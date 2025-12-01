ضبط نصف مليون قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (مالك محل

"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان) بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية ، وبحوزته (أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.