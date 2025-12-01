114 شابًا يشاركون في مبادرة تنمية الأسرة المصرية بمحافظة الوادي الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بالتعاون المبرم مع مركز شباب مستقبل بقطاع الخارجة، مبادرة كمل الزغروطه لتنمية الأسرة المصرية لتصبح أسرة كاملة صحية خالية من الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب بمشاركه 114مشارك، فى إطار خطة وزاره الشباب والرياضة، وبإشراف ومتابعة الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

حاضرت فى فعاليات المبادرة المدربة غاده محمد فهيم حيث تم شرح أهداف المبادرة التي تستهدف التوعية بمخاطر زواج الأقارب وضرورة عمل الفحص الطبي قبل الزواج، والتوعية بالأمراض الشائعة من زواج الأقارب، والتنويه عن المدة الزمنية للمبادرة والفئات المستهدفة.

مخاطر وسلبيات زواج الأقارب

وشملت فعاليات المبادرة سلبيات الزواج من الأقارب والذى قد يُنتج أطفالًا يعانون صعوبات في الإدراك، وعيوبًا في القلب، وإعاقات سمعية، فضلًا عن غيرها من الأمراض الوراثية، كما قد يزيد هذا النمط من الزواج، من فرص وراثة الطفل نسختين من جينات معيبة من أحد الأقارب 'السلف' المشتركين بين الأب والأم، وبالتالي تكريس اضطرابات جينية متنحية.

وفى نهايه المبادرة دارت حوارات ونقاشات بين الشباب، في إطار حرص الدولة على حماية صحة الأسرة وبناء مجتمع سليم، من خلال نشر الوعي بمخاطر زواج الأقارب وما يترتب عليه من أمراض وراثية واضطرابات نفسية قد تهدد استقرار الأسرة والمجتمع، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومتابعة محمد فكرى يونس مدير عام الشباب والرياضه بالمحافظة.